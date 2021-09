La festa dei Cento del Rotary Club di Cerignola. Lavoro e Clima: il futuro

Si svolge il 4 settembre 2021, mese dedicato all’alfabetizzazione e alla educazione di base, la 34esima edizione della “Festa dei Cento” che il Rotary Club di Cerignola, con il suo presidente, Francesco Dibiase, organizza per celebrare gli studenti che hanno conseguito la maturità con la massima votazione al termine di un percorso di studi conclusosi con lo scorso anno scolastico. La cerimonia di consegna degli attestati di merito ha inizio alle ore 19.30 presso l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice “Opera Buonsanti”, in Cerignola, alla presenza di S.E.R Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, di Domenico D’Amato, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120, Gianvito Giannelli, delle autorità rotariane, militari, civili e scolastiche.

Inoltre, saranno presenti il prof. Sergio Camporeale in rappresentanza di Francesco Cupertino, Magnifico Rettore del Politecnico di Bari; Giovanni Esposito, socio del Club, in rappresentanza del CPSCAE_APS – Centro per la pace e sostenibilità climatica e ambientale ed energetica; Loredana Tarantino, dirigente del liceo scientifico “A. Einstein” e Francesco Dibiase, presidente del Club di Cerignola, che consegneranno un attestato di “Basic former/informer in defence of climate & enviroment” agli alunni che hanno conseguito la maturità scientifica con una votazione compresa tra il 95/100esimi ed hanno partecipato al seminario “Quale futuro per il nostro pianeta?” organizzato dal Rotary Club e dal Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” di Cerignola, dal C.P.S.C.A.E. _APS, presieduta dal prof. Francesco Bellino, con collaborazione del Politecnico di Bari.

L’incidenza dell’analfabetismo funzionale in Italia è un’ulteriore sfida che il Rotary Club di Cerignola ha raccolto per svolgere la sua innata attività di service in favore dei giovani, del fondamentale diritto allo studio e ad avere un’opportunità nel mondo del lavoro, perché “Ogni giorno ne vale la pena”, come ci ricorda il motto del Governatore del Distretto Rotary 2120, Gianvito Giannelli. A tal fine, saranno sorteggiate due borse di studio tra gli studenti presenti alla cerimonia che permettono di accedere al RYLA – Rotary Youth Leadership Award, Master di formazione professionale che annualmente si svolge presso l’Università degli Studi di Bari.