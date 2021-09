Martedì 7 settembre i gironi di serie D. Cerignola nel raggruppamento H a 20 squadre?

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso un post sui propri canali social, ha fissato la data in cui si conoscerà la composizione dei gironi del prossimo campionato di serie D: i raggruppamenti verranno svelati martedì 7 settembre alle ore 13, attraverso una diretta sulla pagina Facebook. Anche quest’anno, come ormai consuetudine recente, alcune vicende stanno rallentando i primi passi della quarta serie, primo fra tutti la spinosa questione dell’ammissione in sovrannumero delle squadre estromesse dal torneo di serie C. Accordata l’iscrizione per Novara e Casertana, in sospeso la situazione di Sambenedettese e Carpi, le quali attendono l’esito del ricorso al Tar per rientrare fra le partecipanti. Le formazioni al via della massima competizione dilettantistica dovrebbero essere 172, dieci in più rispetto al numero indicato nel format: ne consegue che ci saranno cinque gironi a venti squadre e ciò interessa molto da vicino l’Audace Cerignola. Infatti, l’orientamento del Dipartimento Interregionale pare essere allargare a 20 sia il girone H che il girone I, spostando verso il Sud una prerogativa che in passato sembrava appartenere costantemente al Centro-Nord Italia; l’assortimento del girone H dovrebbe dunque prevedere undici team pugliesi, due lucani e sette campani. Tanto più che un “indizio” social su tale previsione è stato dato dalla stessa società gialloblu, in occasione del lancio della campagna abbonamenti: nel post si indica che le tessere saranno valide per 18 partite, considerando anche una probabile giornata “pro Audace”, si arriva alle 19 che contraddistinguono dunque un girone allargato. Indubbiamente, se ne saprà di più martedì ad ora di pranzo.

A proposito della campagna abbonamenti, l’Audace rende noto che a causa delle vigenti normative anti Covid, sarà possibile ospitare solo 1000 abbonati mentre la vendita delle tessere resterà aperta fino a domenica 19 settembre, data di inizio del campionato. Sarà possibile acquistare l’abbonamento online (sul sito www.postoriservato.it) o presso il Punto Vendita Audace autorizzato Tabaccheria del Corso, in Corso Giuseppe Garibaldi. Di seguito i prezzi per ciascun settore e le varie promozioni:

CURVA INTERO: € 129,00

Non ci saranno ridotti DISTINTI NORD E SUD

DISTINTI INTERO: € 149

DISTINTI RIDOTTI (UNDER 15, OVER 65, DONNA): € 99 anziché € 149

DISTINTI PACK FAMILY (UOMO + DONNA): € 209 anziché € 248

UOMO + UNDER 15: € 209 anziché € 248

DONNA + UNDER 15: € 159 anziché € 198

UOMO + DONNA + UNDER 15: € 279 anziché € 347

UOMO + DONNA + 2 UNDER 15: € 359 anziché € 446

TRIBUNA SUPERIORE E INFERIORE

TRIBUNA INTERO: € 189

TRIBUNA RIDOTTI (UNDER 15, OVER 65, DONNA): € 139 anziché € 189

TRIBUNA PACK FAMILY: UOMO + DONNA: € 269 anziché € 328

UOMO + UNDER 15: € 269 anziché € 328

DONNA + UNDER 15: € 229 anziché € 278

UOMO + DONNA + UNDER 15: € 369 anziché € 467

UOMO + DONNA + 2 UNDER 15: € 459 anziché € 606