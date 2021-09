Fiera del Libro, conferenza stampa di presentazione della XII edizione il 12 settembre

Si alza il sipario della XII edizione della “Fiera del libro-Città di Cerignola”, ideata e organizzata come ogni anno dall’associazione di promozione sociale OltreBabele. Il 10 settembre 2021 alle ore 19:00 presso il “Safarà” di Piazza Matteotti, a Cerignola (FG), i rappresentanti e i volontari dell’associazione incontreranno la città e la stampa locale per presentare ufficialmente l’evento e i suoi ospiti.

Per l’occasione verrà distribuito il materiale informativo della Fiera, che anche quest’anno si svolgerà presso il “Roma – Teatro Cinema E…” nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2021, durante i quali la location si animerà di dibattiti, momenti di riflessione e spazi per l’esposizione di case editrici e l’acquisto di libri. L’evento è organizzato da OltreBabele e I.T.E.T. “Dante Alighieri” di Cerignola, con il contributo dell’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Comune di Cerignola, Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Ubik Foggia, Servizio Civile della Caritas diocesana, libreria L’albero dei fichi, Club per l’UNESCO Cerignola, I.I.S.S. “Augusto Righi” di Cerignola, Fondazione Tatarella, Associazione volontari Emmanuel e conclude un proficuo e intenso anno associativo e di relazione con il territorio e in particolare con il mondo delle scuole.

Il tema dell’edizione “E quindi uscimmo a riveder le stelle” rappresenta sicuramente un omaggio a Dante Alighieri, alfiere della lingua e della cultura italiana, ma anche la speranza, viva e continuamente alimentata dagli organizzatori, che la cultura, il confronto e la partecipazione, nonostante le contingenze del complicato momento storico, possano far ripartire l’intero Paese, il nostro territorio e la nostra comunità in particolare. Le pagine social e il portale www.fieralibrocerignola.it pubblicheranno e aggiorneranno news e materiale sull’evento.