Audace Cerignola nel girone H a 20 squadre: c’è anche la Casertana

Audace Cerignola nel girone H a 20 squadre come nelle previsioni, insieme alle altre dieci pugliesi, tre lucane e sei campane: questo il raggruppamento in cui competerà la formazione gialloblu nel campionato di serie D 2021/22. In questa edizione del torneo di quarta serie dunque, il Dipartimento Interregionale sposta due dei cinque gironi a venti team al Sud (anche quello I avrà identiche squadre al via). La novità principale è rappresentata dall’aggiunta della terza lucana, il Rotonda (che partirà da -8 per una penalizzazione), presente nelle ultime stagioni nel raggruppamento siculo-calabrese e che ora passa con le altre corregionali Francavilla in Sinni e Lavello. Sei le rappresentanti della Campania: le neopromosse Mariglianese e San Giorgio, Nola, Nocerina, Sorrento e la Casertana, fresca di non ammissione al campionato di serie C e desiderosa di riconquistare immediatamente il professionismo. La pattuglia invece delle pugliesi, lo ricordiamo, oltre che dall’Audace sarà composta da: Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Casarano, Fasano, Gravina, Molfetta, Nardò, Team Altamura e Virtus Matino.

Sempre nel pomeriggio di oggi, verrà reso noto anche il programma del turno preliminare di coppa Italia: con le regole pre Covid, il Cerignola entrerebbe in gioco dal primo turno, ma le condizioni speciali della passata annata possono cambiare le carte in tavola. E così in effetti è stato: gli uomini di Pazienza salteranno il turno di domenica 12 ed entreranno in gioco al “Monterisi” il 22 settembre, contro la vincente di Nola-Bisceglie. Attesa poi nei prossimi giorni per la stesura dei calendari, con il campionato al via il 19 settembre.