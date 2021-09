Presentato in Curia il volume “#FATEIBRAVI Storie di Covid ai tempi del Covid”

Presentato nella serata di ieri, 6 settembre, presso la sala Giovanni Paolo II all’interno della Curia, il volume di Domenico Farina dal titolo “#FATEIBRAVI Storie di Covid ai tempi de Covid”. Pagine autobiografiche quelle dell’autore, una narrazione personale che tiene dentro l’esperienza del Covid, le esperienze di chi ha conosciuto molte persone che hanno contratto il virus, l’angoscia latente di oltre un anno e mezzo di pandemia. Ad introdurre il Direttore della Caritas Diocesana Don Pasquale Cotugno; a moderare l’incontro il giornalista de lanotiziaweb.it Gennaro Balzano.

«Ho avuto paura di morire, mi angosciava vedere la sofferenza sugli occhi delle persone a me care» ha raccontato l’autore. «Parliamo di un nemico subdolo, che si manifesta in varie forme, che livella democraticamente la società. Una società che ho conosciuto più a fondo quando è nata l’associazione “Impegno Solidale contro il Covid”, una creatura, un gruppo attivo che ha offerto e offre supporto a chi ne ha bisogno. Un supporto medico, psicologico, legale, ma anche semplicemente informativo. Perché quando il Covid arriva non ti avvisa prima e parlare con qualcuno, confrontarsi sui sintomi, sulle terapie, sul decorso della malattia, diventa importante».

Un volume che, al di là della piacevole lettura, ha un secondo fine, molto nobile. Il ricavato viene interamente devoluto alla Caritas. «Vivo facendo l’avvocato – dice l’autore -. Scrivo per passione. Dunque credo di poter mettere questo al servizio di chi ha bisogno». Somme importanti quelle raccolte, che, come ha sottolineato Don Pasquale «ci hanno aiutato ad offrire un supporto ulteriore. Dalla prima ondata ad oggi non è mai mancato il supporto dei cittadini, degli imprenditori, dei parrocchiani». Probabilmente un’istantanea dissonante rispetto ai racconti delle cronache. Oggi l’associazione può vantare una macchina rodata capace di lavorare davvero al fianco di chi, smarrito, chiede aiuto. Allo stesso modo la Caritas: presto tamponi gratuiti e vaccinazioni a Tre Titoli, Borgo Libertà e Borgo Tressanti, affinché l’unica arma a disposizione (il vaccino) possa essere accessibile a tutti.

Tanti pensieri, tante curiosità alle quali Farina ha prontamente offerto risposta; anche politicamente, da “politico in quiescenza”, si intenda. C’è spazio anche per emozionarsi, quando gli si chiede di poter leggere il pensiero al quale è più legato. Poche righe, significative, che dicono davvero tutto e dipingono l’uomo, il capofamiglia responsabile: «se la mia famiglia doveva proprio affrontare questa prova, ringrazio la Madonnina che il prescelto sia stato io – riferisce convoca flebile -. E’ giusto così, è meglio così!».