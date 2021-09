Tentato assalto nella notte sulla A16 nei pressi di Cerignola | Foto

Tentato assalto ad un autoarticolato nella primissima mattinata sulla A16 nei pressi di Cerignola. Sulla carreggiata in direzione Canosa, tra i caselli di Candela e Cerignola Ovest, al km 154 ignoti hanno tentato di rapinare un mezzo con la solita tecnica degli assalti, tipica delle batterie cerignolane.

In fiamme due vetture per tentare di fermare la corsa del mezzo pesante, tallonato da una vettura di complici. La prontezza dell’autista, che ha subito avvisato le forze dell’ordine, ha di fatto sventato l’assalto. Rendendosi conto di non poter portare a termine il colpo la banda si è dileguata facendo perdere le tracce.

Sul posto la Polizia Stradale competente su quella porzione di autostrada, i tecnici di Autostrade e i Carabinieri. Per spegnere l’incendio è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Deliceto.

(ANSA) – CERIGNOLA (FOGGIA), 07 SET – Tentato assalto all’alba a un tir vuoto sull’A16 Napoli-Canosa nel Foggiano, tra Candela e Cerignola Ovest. Il conducente, un napoletano di 54 anni, stava andando a caricare scarpe in un calzaturificio di Lecce. A quanto si apprende, l’assalto è fallito grazie alla reazione dell’autista, che è riuscito a fuggire e a chiamare i soccorsi, trovando una pattuglia dei Carabinieri ad attenderlo all’uscita dell’autostrada, al casello di Cerignola Ovest. Secondo le prime informazioni, i rapinatori hanno bloccato la carreggiata con due veicoli in fiamme, un furgone poi risultato rubato ad Andria e un’auto rubata a Canosa. E hanno seguito il Tir con una Bmw nera, affiancandolo per puntare contro l’autotrasportatore una sorta di lampeggiante, un altro espediente per tentare di costringerlo a fermarsi. La dinamica è in fase di ricostruzione. E’ intervenuta la Polizia, con gli uomini della Stradale e della Scientifica. Non è il primo assalto autostradale con tecniche analoghe nella zona di Cerignola, dove si intersecano la A16 e la A14. Solo lo scorso anno, tra luglio e agosto ne vennero compiuti tre, tutti contro portavalori blindati, tutti falliti: il 24 luglio e il 10 agosto lungo la A14 e il 24 agosto sull’A16. (ANSA).