Sono arrivati ieri a Cerignola i furgoni SDA, corriere espresso di Poste Italiane, per la consegna di 17.200 dosi di vaccini Moderna. Alcuni mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere hanno infatti preso in carico i vaccini per concludere il loro viaggio raggiungendo la destinazione finale dell’Ospedale Giuseppe Tatarella in Via Trinitapoli.

