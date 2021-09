PROVI e PROVI Dopo di NOI: al via il nuovo avviso

È stato pubblicato sul BURP n. 111 del 26 agosto 2021 il nuovo avviso pubblico per l’invio delle istanze per i Progetti di Vita indipendente (Pro.v.i) e Dopo di noi, approvato dalla Regione Puglia con atto dirigenziale n.1246/2021. Le istanze di ammissione potranno essere inviate dagli interessati già a partire dal 1° settembre con le medesime modalità per il tramite della piattaforma dedicata dal link https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI2020. L’istanza deve essere presentata esclusivamente on-line. La compilazione on-line dell’istanza può avvenire a partire dalle ore 12 del 1° settembre 2021 e resta aperta fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’Avviso permette di costruire un Progetto di Vita indipendente consentendo l’acquisto di ausili domotici e informatici, la contrattualizzazione di un assistente personale con finalità ben specifiche, l’acquisto di servizi per favorire la mobilità, l’abbattimento di alcune barriere architettoniche, l’acquisto di arredi adattati, etc. Per ciascun PRO.V.I. e PRO.V.I. Dopo di Noi è riconosciuto un massimo di € 15.000 e € 20.000 per il periodo complessivo di durata del PRO.V.I. pari a 12/18 mesi per ciascun destinatario.



Il CERCAT Centro regionale di Esposizione, Ricerca e Consulenza sugli Ausili Tecnici – gestito da ESCOOP – è un Centro Ausili per la Vita Indipendente e la Domotica Sociale della Rete della Regione Puglia, che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti, anche attraverso un approccio innovativo e integrato agli interventi per l’Ambient Assisted Living, offrendo servizi di supporto ed assistenza tecnica qualificata nella progettazione individualizzata dei percorsi di vita autonoma. Il CERCAT continuerà, come avviene sin dalla prima uscita del bando PRO.V.I (nel settembre del 2013), ad erogare nei confronti dei potenziali beneficiari servizi e consulenze altamente qualificate, con un approccio professionale e competente: orientamento, presentazione della manifestazione di interesse, costruzione del progetto individuale fornendo servizio di valutazione e individuazione degli ausili più consoni, progettazione congiunta con il beneficiario, assistenza tecnica anche durante tutto lo svolgimento del progetto. Il costo per tali consulenze specifiche in materia di ausili e accessibilità potrà essere inserito nel piano economico del progetto e quindi verrà rimborsato senza alcun aggravio per il beneficiario.

Per maggiori informazioni:

CERCAT – Centro regionale di Esposizione, Ricerca e Consulenza sugli Ausili Tecnici

Via Urbe (angolo via La Spezia) – Centro di Quartiere – Cerignola (FG)

Tel/fax: 0885 42 53 70

Mobile: 393 9601483

E-mail: pro.vi@cercat.it

Web: www.cercat.it / www.facebook.com/cercatausili

Referente del servizio: Enrica COLUCCI

Orari di apertura al pubblico

Lunedì 08.30 – 13.30 Martedì 16.00 – 19.00 Mercoledì 08.30 – 13. 00 Giovedì 16.00 – 19.00 Venerdì 08.30 – 13.30