Di Maio a Cerignola, il prossimo 13 settembre

Arriverà Luigi Di Maio per una visita elettorale a Cerignola. “Ringrazio il Ministro Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle di Cerignola per l’attenzione che dedicheranno al nostro territorio. La presenza delle Istituzioni, in questo momento delicato, è assai importante per riconsegnare alla città una visione di futuro attraverso un dialogo costante e partecipato con lo Stato”. Così il candidato sindaco Francesco Bonito. L’ex capo politico del Movimento Cinque Stelle sarà presente dapprima presso il comitato elettorale dei pentastellati in Corso Aldo Moro, poi si effettuerà – sempre in Corso Aldo Moro, nei pressi del Comune – un piccolo comizio a cui sono invitati cittadini e imprenditori.

“Sin dall’inizio della mia avventura come candidato ho preteso come condizione indispensabile l’adesione del Movimento 5 Stelle al nostro progetto, anche a costo di ritirare la mia disponibilità. È innegabile, infatti, che i pentastellati abbiano rappresentato una spinta di rinnovamento nella politica italiana, a tutti i livelli. Sono orgoglioso di sottolineare che oggi Cerignola è una di quelle realtà in cui il centrosinistra e il M5S correranno nella stessa direzione nel segno della legalità e delle buone prassi amministrative”, commenta Francesco Bonito. “La presenza del Ministro Di Maio, valente rappresentante del governo in carica, è esattamente ciò che di questa città vogliamo farne: non più una realtà isolata, comandata attraverso una telecamerina in una cameretta o governata dalla mafia; ma una comunità in grado di interloquire con lo Stato, con i ministri, con tutte le Istituzioni presenti sul territorio”, conclude l’ex-onorevole.