Serie D: esordio al “Monterisi” col Fasano per l’Audace Cerignola, ultima con il Sorrento

Due giorni dopo la composizione dei gironi, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto a stilare i calendari dei nove gironi della serie D. Un cammino lungo, che partirà il 19 settembre e si concluderà il 15 maggio, con due soste previste (quella natalizia che comprende le domeniche del 26 dicembre e 2 gennaio, poi il 13 marzo 2022 per la partecipazione della rappresentativa di serie D al Torneo di Viareggio). Il raggruppamento H, allargato a 20 squadre, consumerà ben sette turni infrasettimanali, nell’ordine: 6 e 20 ottobre, 8 e 22 dicembre, 2 e 16 febbraio 2022 e giovedì 14 aprile anticipazione della giornata che cade nella domenica di Pasqua). Esordio fra le mura amiche per l’Audace Cerignola, che riceverà al “Monterisi” il Fasano fra dieci giorni, prima trasferta una settimana dopo a Molfetta. Le partite clou: all’ottavo turno c’è la Casertana (andata in trasferta), alla decima giornata ci sarà la visita dell’ambizioso Lavello; alla quindicesima il big match con il Bitonto al “Degli Ulivi” all’andata e nel giorno dell’Immacolata, mentre già al quarto turno ci sarà la sfida al Casarano. Si comincia in casa e si chiude sempre davanti al proprio pubblico, il 15 maggio con il Sorrento. Di seguito l’intero calendario della formazione allenata da mister Pazienza:

1^ GIORNATA (AND. 19/9/2021- RIT. 16/1/2022)

AUDACE CERIGNOLA-FASANO

2^ GIORNATA (AND. 26/9/2021- RIT. 23/1/2022)

MOLFETTA-AUDACE CERIGNOLA

3^ GIORNATA (AND. 3/10/2021- RIT. 30/1/2022)

AUDACE CERIGNOLA-NOLA

4^ GIORNATA (AND. 6/10/2021- RIT. 2/2/2022)

CASARANO-AUDACE CERIGNOLA

5^ GIORNATA (AND. 10/10/2021- RIT. 6/2/2022)

AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA

6^ GIORNATA (AND. 17/10/2021- RIT. 13/2/2022)

GRAVINA-AUDACE CERIGNOLA

7^ GIORNATA (AND. 20/10/2021- RIT. 16/2/2022)

AUDACE CERIGNOLA-BISCEGLIE

8^ GIORNATA (AND. 24/10/2021- RIT. 20/2/2022)

CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA

9^ GIORNATA (AND. 31/10/2021- RIT. 27/2/2022)

AUDACE CERIGNOLA-NARDO’

10^ GIORNATA (AND. 7/11/2021- RIT. 6/3/2022)

AUDACE CERIGNOLA-LAVELLO

11^ GIORNATA (AND. 14/11/2021- RIT. 20/3/2022)

NOCERINA-AUDACE CERIGNOLA

12^ GIORNATA (AND. 21/11/2021- RIT. 27/3/2022)

AUDACE CERINGOLA-MARIGLIANESE

13^ GIORNATA (AND. 28/11/2021- RIT. 3/4/2022)

VIRTUS MATINO-AUDACE CERIGNOLA

14^ GIORNATA (AND. 5/12/2021- RIT. 10/4/2022)

AUDACE CERIGNOLA-FRANCAVILLA

15^ GIORNATA (AND. 8/12/2021- RIT. 14/4/2022)

BITONTO-AUDACE CERIGNOLA

16^ GIORNATA (AND. 12/12/2021- RIT. 24/4/2022)

AUDACE CERIGNOLA-ROTONDA

17^ GIORNATA (AND. 19/12/2021- RIT. 1/5/2022)

BRINDISI-AUDACE CERIGNOLA

18^ GIORNATA (AND. 22/12/2021- RIT. 8/5/2022)

AUDACE CERIGNOLA-SAN GIORGIO

19^ GIORNATA (AND. 9/1/2022- RIT. 15/5/2022)

SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA