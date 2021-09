Flv Cerignola, Galuppi è il nuovo libero. Confermate anche le giovani Mansi e Puro

Nuovo e innesto nella rinnovata formazione della FLV Cerignola, che chiude la difesa con il libero Francesca Galuppi, jesina classe ‘99. Una scommessa elettrizzante per la nuova formazione della società ofantina che trova in Francesca una novità giovane e interessante. Nata e cresciuta nella Pieralisi Jesi dove ha disputato tutte le categorie giovanili sino alla serie B2, categoria che affronta anche con le formazioni di Ancona, Mesagne, Torretta per poi approdare in terza serie nazionale con Isernia. Forza, sagacia e dinamicità le caratteristiche principali di Francesca, che in questi primi allenamenti sta già mostrando tutto il suo fervore agli ordini di coach Sarcinella e Leone. ”Sono molto entusiasta di intraprendere quest’avventura con una società così seria e che stimo da diversi anni. Non vedo l’ora di toglierci soddisfazioni sia individuali che di squadra e di crescere tutte insieme e personalmente. L’allenatore già dalla prima chiamata mi ha convinto molto e mi piace molto il suo atteggiamento, trasmette molta grinta. Spero nel ritorno del pubblico, del loro appoggio e di poterci divertire tutti insieme. In bocca al lupo a noi”, queste le prime parole della giocatrice ai canali social Flv.

Sono state confermate poi in rosa due giocatrici giovani e cerignolane: si tratta di Francesca Mansi ed Eleonora Puro. Mansi, classe 2002, nata e cresciuta nel vivaio Libera Virtus, atleta dedita al lavoro di squadra, disciplinata e meticolosa e con quella voglia di apprendere sempre il meglio sia professionalmente che personalmente da ogni gruppo squadra. “Anche quest’anno farò parte della squadra di B1 della FLV e sono entusiasta di portare avanti i colori della mia città, tenendo conto che quest’anno sarà un campionato all’insegna di un progetto giovanile – dice la centrale -. Pronta per iniziare questa nuova esperienza con le mie nuove compagne e allenatore, darò il massimo impegno con la speranza di incontrare nuovamente tutti i tifosi al palazzetto”. Stesso identico cammino per Puro, nata anch’ella nel 2002, giovane elemento con grande margine di crescita, incline al lavoro, parte integrante entusiasmante e sempre pronta a sostenere il gruppo squadra. La palleggiatrice ha confidato: “Sono contentissima di essere stata confermata in questa stagione, darò il massimo per crescere e per la squadra. Non vedo l’ora di iniziare!”.

