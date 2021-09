Altri due volti nuovi per la Flv Cerignola: l’alzatrice Micheletti e l’opposto Luzzi

Prosegue l’allestimento di una rosa dalla forte linea verde per la Flv Cerignola, che parteciperà al campionato di B1 femminile: annunciati altri due nuovi acquisti. Ingaggiata in cabina di regia la palleggiatrice Linda Micheletti, classe 2000 nativa di Treviglio (BG), anche lei arriva a Cerignola come promettente e innovativa scommessa. Nata e cresciuta nel florido vivaio della Foppapedretti Bergamo, dove disputa varie finali nazionali per poi approdare nei campionati professionistici di serie B1 e B2 (Bruel Bassano, Lurano e Alba), per poi arrivare lo scorso anno a Chieti (B1). Propensa al lavoro di squadra, eclettica e risoluta, Linda accetta la chiamata della Flv Cerignola con lo spirito e l’aspirazione di voler crescere e divertirsi in un progetto che vede scendere in campo giovani e promettenti scommesse, dopo l’accurato lavoro del ds Savino Belluna. “Sono molto felice di fare parte di questa società e non vedo l’ora di iniziare a fare seriamente e metterci alla prova. Siamo una squadra molto giovane e abbiamo tanto da imparare ma sono sicura che grazie al lavoro di coach Sarcinella riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Spero nel ritorno del pubblico, del loro appoggio e di poterci divertire tutti insieme!”, ha dichiarato la regista ai canali social della società ofantina.

Novità anche in attacco, e precisamente nel ruolo di opposto, con l’arrivo di Sharon Luzzi, cosentina classe ‘99. Il suo curriculum parte da Catania dove disputa per tre anni consecutivi la serie B2, sempre in Sicilia precisamente a Marsala arriva in serie A2 dove rimane un anno, successivamente Modica in B1 e l’ultimo anno a Terrasini dove vince il campionato di serie B2. Un nuovo braccio armato per la Flv Cerignola che punta sulla giovane Sharon, forte e determinato opposto, competitiva e con quella giusta voglia di crescere professionalmente insieme ad un gruppo omogeneo e ben amalgamato. Il posto 2 si presenta con queste parole: ”Dopo aver girato un po’ tutta la Sicilia ho deciso di cambiare aria e venire in Puglia. Mi hanno parlato bene di Cerignola per la serietà della società e il tipo di ambiente positivo. Non vedo l’ora di ricominciare, sperando che quest’anno il virus non limiti l’entrata dei tifosi in modo di rivedere finalmente gli spalti pieni”.