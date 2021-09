Cipollino: «Lotta alla povertà educativa e sostegno ai più fragili»

Professionista della scuola, assistente all’autonomia e alla comunicazione presso l’IIS “Augusto Righi” di Cerignola, Rosalba Cipollino ha deciso di mettere il suo bagaglio di competenze a disposizione della comunità tutta. Candidata alle Amministrative con Tommaso Sgarro (lista “Sgarro Sindaco”), Cipollino illustra i punti focali del suo programma a lanotiziaweb.it: «Non posso non rilevare che la nostra città si imbatte quotidianamente in emergenze di ogni tipo, tra queste la povertà educativa sembra essere la madre dei tanti problemi che costantemente ci mortificano come cittadini. Per contrastarla, l’amministrazione Sgarro ha pensato ad una serie di iniziative che mira alla costruzione della coscienza civica attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e delle nostre radici».

Un impegno di cui farsi promotrice «non può essere distante da quello che faccio quotidianamente, dal mio lavoro e dalla mia vita. Ormai lunga è l’attività di volontariato al servizio dell’associazione Intercultura. Penso all’“oltre la scuola” di tutti i ragazzi fragili, di persone, cittadini, che una volta esauritosi il “tempo scuola”, si ritrovano sole e isolate nelle mura domestiche. Occorre un patto sociale con gli anelli più deboli della società, per concedergli il diritto alla speranza di una vita fatta di inclusione, di integrazione, di relazioni, di lavoro». «Il futuro dei ragazzi è nelle nostre mani – sottolinea – pertanto la loro felicità sarà direttamente proporzionale alle scelte che faremo. Non possiamo illuderci di fare “centro” senza pensare ai più piccoli, ai ragazzi e agli adolescenti. È prioritario formare i cerignolani del futuro: innamorati della propria terra, orgogliosi dei propri padri».