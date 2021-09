Di Maio a Cerignola, “per amministrare servono persone oneste”

È iniziata la sfilata dei ‘big’ che faranno tappa a Cerignola nei prossimi giorni per sostenere i candidati sindaco alle Amministrative del 3 e 4 ottobre. Ad aprire le danze è stato il Ministro degli Esteri Luigi di Maio: l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle è giunto ieri pomeriggio nel centro ofantino per dare il proprio endorsment a Francesco Bonito, candidato alla fascia tricolore sostenuto da Cinquestelle, PD e altre formazioni di centrosinistra.

Prima la visita al comitato elettorale M5S, poi la passeggiata lungo Corso Aldo Moro che si conclude quando Di Maio prende la parola dal palco allestito di fronte Palazzo di Città per tessere le lodi del suo candidato: “Ritengo che la candidatura di Franceso Bonito sia fondamentale per Cerignola – prosegue Di Maio – perché quando andrete a votare a queste Amministrative non mettete solo il vostro Comune nelle mani del candidato che scegliete, ma anche i fondi del PNRR che verranno per la maggior parte spesi dai sindaci, e servono persone oneste come Bonito per gestirli nella maniera giusta”.

Dal canto suo, Bonito chiede al ministro e al Governo “di tenere conto delle difficoltà di ordine pubblico in questa città” e intercedere presso il Governo “perché il Commissariato di Cerignola venga promosso al primo livello per poter contrastare la criminalità”.

E sulla stessa questione, non mancano da parte di Di Maio anche parole dure rivolte all’ex-sindaco Franco Metta, che si ricandida dopo lo scioglimento della sua amministrazione per infiltrazioni mafiose: “E’ un’assurdità che chi vi ha portato allo scioglimento si ritrovi col suo nome iscritto in una lista elettorale – tuona il titolare della Farnesina – Credo che in un paese civile chi riduce un Comune in questo stato non può proporre un programma per risolverne i problemi,perché lui li ha creati”.

Dopo Di Maio, nei prossimi giorni altre personalità del centrosinistra saranno a Cerignola: domani pomeriggio toccherà al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, mentre domenica mattina sarà la volta del leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte.