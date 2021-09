Sgarro e i provvedimenti dei primi 100 giorni. «Siamo noi la novità»

Ritorna in piazza Tommaso Sgarro, candidato sindaco di centrosinistra, in una piacevole serata domenicale con un pubblico che non si vedeva da tempo. «Non ci candidiamo contro qualcuno – dice a militanti e cittadini -. Ci candidiamo per rialzare la testa, per rigenerare una classe politica. Molti mi hanno detto ‘sono sempre le stesse facce’. A loro dico di andare a vedere le nostre liste, chi compone le nostre liste, la coalizione per il riscatto di Cerignola. Volti puliti, gente che cammina con la schiena dritta. Abbiamo l’ambizione di poter costruire a Cerignola una classe dirigente autonoma, che non è disposta a sottostare ai diktat di chi viene da Foggia, da Bari o da Roma. Vogliamo costruire una classe dirigente di uomini e donne libere».

Diverse le questioni affrontate dal docente universitario che è categorico: «Noi sappiamo che cosa fare nei primi centro giorni di amministrazione Sgarro. C’è qualcosa di non più rimandabile: la questione rifiuti. Cerignola produce 28mila rifiuti, quest’anno i rifiuti raccolti sono stati 20mila. Ci sono 8mila rifiuti che non sono stati raccolti. Sono sulle piazzole di sosta della statale 16, nelle campagne, ad inquinare». E anche sulla Tekra Sgarro è diretto: «è stata una scelta sbagliata della commissione a cui porremo argine nei primi 100 giorni, come anche sulla raccolta differenziata. Non può funzionare un modello unico su quartieri differenti. Nei primi 100 giorni si dovrà anche fare un’operazione verità sulla Tari, la Tari più alta d’Italia».

«E’ fallita la Sia, è fallito l’interporti, sono falliti gli impianti, è fallita l’Udas. Questa è una città chiusa per fallimento – afferma Sgarro -. La nostra amministrazione nei primi 100 giorni rivedrà il regolamento della Tari, che oggi proibisce la rateizzazione. Perché è giusto poter rateizzare. Non si fanno i soldi sulle spalle dei cittadini. E dico a chi vuol polemizzare sul tema, stiamo ancora aspettando di vedere la firma di Mattarella sul ricorso al Presidente della Repubblica fatto per la Tari. Invece di copiare i programmi degli altri comuni – dice Sgarro dal palco – impegnatevi a studiare i problemi della vostra città».

«L’ipocrisia non va bene – sottolinea il docente universitario -. Dov’erano quelli che oggi parlano del comandante Delvino e lo vogliono cacciare a calci nel sedere quando noi nel 2015 raccoglievamo qualcosa come 3mila firme per dire al Sindaco che non eravamo d’accordo che fosse Delvino a guidare il comando di Polizia Locale. Dov’erano quando noi facevamo gli appelli in consiglio comunale per rimettere i vigili per strada, tra i cittadini e le cittadine. Dov’erano quando nel 2016 Giuseppe Ayala, magistrato del pool di Falcone e Borsellino, decide di non venire a Cerignola? Permettetemi. Non sono le parole che cambiano una città, ma i comportamenti. Soprattutto di chi viene su questo palco».