Elezioni comunali, pubblicati gli elenchi degli scrutatori sorteggiati

Sulla home page istituzionale del Comune di Cerignola, nella sezione Avvisi Comunali sono stati pubblicati gli elenchi degli scrutatori sorteggiati in pubblica adunanza il 9 settembre u.s, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, che faranno parte della composizione degli uffici di sezione nelle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Al fine di evitare assembramenti negli uffici e di procedere in maniera ordinata alla notifica delle comunicazioni, nei prossimi giorni gli scrutatori titolari saranno contattati telefonicamente dall’Ufficio Elettorale per il ritiro dell’atto di nomina.

Nella sezione Avvisi Comunali sono pubblicati:

– l’elenco degli scrutatori titolari in ordine di sezione;

– l’elenco degli scrutatori titolari in ordine alfabetico;

– l’elenco degli scrutatori supplenti-riserve.

Si avvisano i signori scrutatori che sono in corso le verifiche a campione per l’accertamento del possesso dei requisiti segnalati nelle dichiarazioni rese sulla domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oltre alle verifiche relative ad incompatibilità sopravvenute di cui all’art. 23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” a mente del quale:

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

