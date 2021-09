Summa: “ripristino della legalità, rilancio economico ed efficienza energetica”

Volto noto della politica delle nostre parti, già Assessore alla Provincia, Antonello Summa è candidato consigliere alle imminenti Amministrative a fianco di Francesco Bonito (nella lista “Bonito sindaco”). «Mi sono candidato con lui perché credo nel progetto prioritario di smantellare la criminalità organizzata dalla Pubblica Amministrazione. Dopo che il nostro Comune, per la prima volta nella sua storia, è stato commissariato per infiltrazioni mafiose, la persona più adatta a ripristinare la legalità è Francesco Bonito».

Il focus su quello che sarà il suo impegno: «Dalla mia professione di commercialista e revisore contabile, curerò le entrate tributarie e in particolare la razionalizzazione del bilancio. Risanare un buco di 17 milioni non è poca cosa». Vi è anche l’efficienza energetica fra le idee e i progetti verso i quali dirigere i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ndr): «Servirà per risanare il Comune, per rilanciarlo dal punto di vista sia economico che sociale. Saremo in grado di rendere efficiente con il fotovoltaico buona parte del quartiere Torricelli, da cui inizieremo. È un progetto già partito dalla Provincia per tutte le scuole superiori della provincia. Abbiamo le strutture, le capacità, sarà a costo zero e lo curerà un professore dell’Università ‘Federico II’ di Napoli. Abbiamo un’esperienza positiva che c’infonde fiducia».