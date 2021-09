“Tempo d’estate”, venerdì 17 settembre la chiusura dell’evento al Cercat di Cerignola

Pattinaggio artistico, Ballo, Calcio e Skating. Dal mese di luglio a quello di settembre oltre ottanta ragazzi e ragazze del Quartiere Torricelli e di altre zone della città di Cerignola hanno partecipato ai laboratori ludico-ricreativi attivati con “Tempo d’estate”, l’iniziativa promossa da ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce, nell’ambito del progetto “Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tutti laboratori gratuiti, finalizzati a favorire il recupero della socialità e dell’educazione motoria e soprattutto – in continuità con le finalità di “Rob.in” – a prevenire e contrastare la povertà educativa minorile anche nel periodo estivo attraverso attività capaci di attrarre i minori a rischio di abbandono scolastico e creare con loro relazioni di fiducia e partecipazione in vista della ripresa della scuola. Per tre mesi, dal lunedì al venerdì, seguiti dagli operatori i ragazzi si sono cimentati nei vari laboratori acquisendo nuove competenze sportive e maggiori capacità di protagonismo. Le attività del Centro Estivo si sono svolte presso il CERCAT di Cerignola (Via Urbe, angolo Via La Spezia), sia negli spazi aperti gestiti in via esclusiva da ESCOOP sia negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cerignola, tra i partner del progetto.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico e la conseguente riapertura delle scuole, è quindi tempo di bilanci. Venerdì 17 settembre 2021 a Cerignola, a partire dalle ore 17.00, negli spazi del CERCAT si svolgerà l’evento di chiusura delle attività del Centro Estivo a cui parteciperanno i minori coinvolti nei laboratori, che nell’occasione saranno premiati, ed i loro genitori. Nel corso della serata sarà anche presentato alle famiglie il progetto “Non sono un murales – segni di comunità”, un evento diffuso in quasi 100 città d’Italia, tra cui Cerignola, che vedrà coinvolte le diverse comunità nella realizzazione di un’opera d’arte giorno 1° ottobre in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni. «L’evento conclusivo di “Tempo d’estate” rappresenta una tappa fondamentale del percorso che ESCOOP – insieme ad altri attori della Comunità Educante, fra cui il Comune – ha intrapreso dal 2018, al fine di Ri-Generare uno spazio – il CERCAT – per trasformarlo in un luogo al centro della vita sociale della comunità cittadina, capace di attivare forme di dinamismo sociale ed economico, così come nuove opportunità di inclusione» ha detto Marco Sbarra coordinatore del progetto “Rob.in”, che sta sviluppando in modo più complesso la sua azione nei comuni pugliesi di Cerignola, San Giovanni Rotondo e Taranto.

“Robin” ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola. La rete è composta da ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce (ente capofila del progetto); Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Melchionda-De Bonis” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls, Comune di Cerignola.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org

