M5S, arriverà a Cerignola l’ex-premier Giuseppe Conte

Il capo politico del Movimento 5 Stelle e già Presidente del Consiglio Giuseppe Conte farà tappa a Cerignola , domenica 19 settembre alle ore 12.30 in piazza Duomo, per sostenere gli attivisti del M5S di Cerignola e per sostenere la candidatura a Sindaco di Francesco Bonito, espressione della coalizione di centrosinistra e dell’area progressista.

“Dopo la visita del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, è un grande onore per tutti noi accogliere il Presidente Conte. L’attenzione delle massime cariche istituzionali regionali e nazionali alla nostra città va ben oltre il significato meramente elettorale di queste iniziative: si tratta della ferma volontà di riaffermare la presenza dello Stato nella nostra città e di far rientrare Cerignola nel circuito istituzionale dopo gli anni bui che abbiamo vissuto”, così Francesco Bonito saluta l’arrivo di Giuseppe Conte.

“Sono grato alle donne e agli uomini del M5S per lo straordinario impegno profuso in questa campagna elettorale, la cui presenza in coalizione è stata requisito essenziale per la mia candidatura e sono felice di guidare una compagine composta da tutti i partiti e i movimenti del centrosinistra e dell’area progressista insieme a forze autenticamente civiche”, commenta Bonito.