Metta: «avversari con la fissa dei sondaggi, ma i risultati per loro sono drammatici»

«Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale e come succede sempre è cominciato il circo equestre. Dovete sapere che i miei poco cortesi avversari hanno la fissazione dei sondaggi. E in particolare il Pd ha fatto parecchi sondaggi che non sono venuti alla luce. Li hanno soffocati nella loro stessa culla. Perché i risultati dei sondaggi sono drammatici per loro». Così l’ex-sindaco di Cerignola Franco Metta intervenendo alla presentazione di due candidati al consiglio comunale. Il ragionamento – è opportuno precisarlo – ruota intorno ad un sondaggio, o meglio, ai risultati dello stesso che sono circolati in città.

«L’esito di questi sondaggi – prosegue l’avvocato – ha dato maggior impulso a tutta l’attività da circo equestre che si sta svolgendo in questi giorni. Sono cominciati ad arrivare i cartonati. Di Maio che non sapeva probabilmente neppure il nome della città dove stava parlando. Emiliano, che è più imbarazzante. Dall’elezione regionale a oggi non s’è mai visto. Nelle elezioni regionali venne a Cerignola, andò al comitato elettorale di Rino Pezzano e disse pubblicamente ‘Rino Pezzano è stato il miglior vice Sindaco della Puglia’. Poi ritorna, sale sul palco con Bonito, il quale dice che Franco Metta è il capo della mafia di Cerignola e tutto il resto sono i suoi accoliti. Dato che Pezzano è stato il mio vice Sindaco e adesso è candidato nella lista Metta Sindaco, avrei potuto chiedere a Emiliano, scusa ma ‘Pezzano è il miglior assessore ai servizi sociali di Puglia o è il vice Capo Mafia di Cerignola?’». si chiede Metta.

«Questa gente manca profondamente di rispetto alla comunità di Cerignola – rimarca -, sia perché non si fanno mai vedere se non in campagna elettorale, sia perché a seconda delle circostanze noi siamo i migliori della regione oppure siamo un gruppo di delinquenti. Bonito se li abbraccia tutti ma non è abbracciando queste persone che convince i cittadini di Cerignola a votarlo. Perché sta proprio indietro. Io penso che se Gerardo Bevilacqua si impegna un poco lo passa. E questa è la proposta della sinistra: andare fuori dai confini della città, per cercare dei cartonati che possano fare da specchietto per le allodole. E un altro ragionamento molto sciocco è quello che tira in ballo la filiera istituzionale. Anni addietro c’era la filiera, nel 2005. Qualcuno di voi si ricorda nel 2005 cosa hanno fatto per Cerignola, cosa hanno portato a Cerignola? Io credo che questa filiera sia un’invenzione per carpire, ancora una volta, la buona fede dei cittadini» chiosa l’ex-missino.