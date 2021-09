Nella serata di venerdì l’On. Fratoianni e l’ass. Maraschio a Cerignola per sostenere Tommaso Sgarro

Venerdì 17 settembre alle l’On. Nicola Fratoianni – Deputato e Segretario nazionale di Sinistra Italiana – e l’Ass. Anna Grazia Maraschio – Assessora della Regione Puglia ad Ambiente Urbanistica e Politiche abitative e Dirigente nazionale di Sinistra Italiana – saranno presenti in Capitanata per delle iniziative politiche ed elettorali.

Alle ore 20.30 a Cerignola in Via Fratelli Rosselli n. 32, l’On. Fratoianni e l’Ass. Maraschio terranno un incontro pubblico a sostegno del candidato Sindaco Tommaso Sgarro e di Adriano Ladogana ed Enrica Colucci candidati a Consiglieri comunali di Sinistra Italiana Cerignola trattando il tema della chiusura del ciclo dei rifiuti e della tutela del lavoro in una città ancora piegata da lavoro nero in agricoltura ed edilizia.