Questione parcheggi sfuggita di mano. Azione: «necessario rimodulare tariffe»

«In queste settimane, risultato del nostro interesse ai problemi della gente, abbiamo ricevuto tante segnalazioni da cittadine e cittadini che da residenti nelle vie interessate dalle “strisce blu”, si sentono trattati come un bancomat». A dirlo è il Coordinamento cittadino di Azione.

«Siamo stanchi di avere sempre più conferme di una totale assenza di giustizia sociale in questa città – dichiara il Coordinatore Cittadino PIERLUIGI LAPOLLO – è impensabile che la tariffa del parcheggio non debba variare in base ai quartieri e alle vie. Che non ci sia la possibilità di soste veloci in prossimità delle attività commerciali durante le ore d’apertura delle stesse e che non vi siano abbonamenti a prezzi più accessibili per i residenti di quelle vie, maggiormente interessate dai parcheggi a pagamento».

«Questa strategia, a nostro parere sbagliata, ha aumentato oltre le più nefaste aspettative, il traffico veicolare nelle vie secondarie rendendo invivibili marciapiedi e spazi antistanti le abitazioni a piano terra, tantissime, soprattutto nei quartieri centrali della città, da sempre luogo di vita ed incontro per le persone più anziane, che storicamente siedono all’esterno delle loro case. Abbiamo appurato che l’abbonamento annuale per il parcheggio ha un costo di svariate centinaia di euro, sia che a richiederlo sia un qualsiasi cittadino che un residente. E’ imbarazzante parlarne nel 2021, quando intorno a noi ci sono esempi virtuosi da cui trarre ispirazione, città che non ne hanno fatto, della questione parcheggi, un ulteriore motivo divisivo della propria comunità. Chiediamo che l’intero servizio venga rimodulato, che vengano garantiti i pagamenti tramite carta di credito e bancomat, visto che sono diverse le segnalazioni di colonnine senza connessione internet, che venga previsto un costo dell’abbonamento, per i residenti delle vie interessate dalle zone a pagamento, più vantaggioso e accessibile, rispetto a chiunque altro ne faccia richiesta. Chiediamo soprattutto rispetto per questa città e per chi ci vive».