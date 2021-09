Attivisti, frizioni e stelle disperse. Dopo le comunali stagione di confronto per i grillini di Cerignola

«Ma il Movimento è ancora quel Movimento 5 Stelle che non aveva nulla a che fare con la vecchia politica?». A chiederlo è un cittadino a Luigi Di Maio durante la sua visita a Cerignola. Per l’affollamento o, forse, per altre ragioni il Ministro non replica. Di fatto però è innegabile che il Movimento di Grillo, quello dei “Vaffa”, sia cambiato e abbia subito una mutazione da “movimento di protesta” a “forza di Governo”, dunque più pacata. E anche a Cerignola, dove esistevano già frizioni all’interno dei gruppi di attivisti, la scelta di scendere in campo in coalizione non è stata condivisa proprio da tutti.

In un primo momento si era proposta la figura di Lucia Lenoci, ex dirigente scolastico, già candidata al consiglio regionale nel 2020 a sostegno di Antonella Laricchia, come possibile candidato Sindaco dei pentastellati. Da candidata massima ad assente ingiustificata nelle liste. «L’indicazione del mio nome fu fatta in quota 5 stelle al tavolo del centro sinistra promosso dai portavoce del movimento per esprimere una candidatura unitaria – ha confermato la Lenoci -. In quell’occasione furono fatti molti altri nomi espressione di altre forze politiche presenti. Fra questi avremmo dovuto scegliere il candidato sindaco capace di rappresentare tutto il centrosinistra ed il movimento 5 stelle. Quando il tavolo è saltato, il movimento ha dovuto decidere se partecipare alle elezioni amministrative in solitaria, o in appoggio di uno dei due candidati del centro sinistra. Purtroppo, in questa occasione la maggioranza degli attivisti storici di Cerignola si è vista imporre la decisione di una minoranza risicata, alla fine di un processo non partecipato e privo di trasparenza; un candidato sindaco voluto da sole 4 persone su dodici, in contrasto con le più elementari regole della democrazia. Non ho inteso, quindi, spendere il mio nome in questa tornata amministrativa, non condividendo la gestione della processo decisionale da parte di alcuni attivisti del movimento locale».

Alla fine però il Movimento 5 Stelle la propria lista l’ha costruita e si è schierato con l’ex-giudice Francesco Bonito. Altri attivisti hanno invece virato verso la candidatura nelle liste di Tommaso Sgarro. A spiegarlo è Giuseppe Perrucci, attivista storico del M5S e candidato nella lista “Noi con Sgarro”. «Lo spirito del Movimento Cinque Stelle non è quello di farsi da parte ma di combattere per le proprie idee anche in disaccordo con le scelte locali dello stesso movimento – afferma Perrucci -. La scelta di scendere in campo con Sgarro è stata dettata dalla disponibilità di Tommaso a poter esprimere appieno, e senza restrizioni, tutti i valori del Movimento. La stessa disponibilità non c’è stata da parte di altri, a mio avviso. Ho preferito ragionare con il cuore, al contrario di chi oggi ragiona quasi esclusivamente di numeri e poltrone».

A margine delle scelte di ognuno c’è però la volontà forte di risedersi intorno ad un tavolo e discutere di quanto è successo negli ultimi mesi. Ovviamente quando le comunali saranno oramai archiviate. «Il Movimento 5 Stelle a Cerignola va completamente rifondato – dicono Lenoci, Perrucci e Bellomo -. Vanno riuniti i gruppi, vanno recuperati gli attivisti, quelli che sono usciti e quelli storici, e va evitata qualsiasi forma di “protagonismo”. Insomma bisogna ritornare ai valori fondanti del Movimento 5 Stelle. Noi, a prescindere da tutto, ci saremo».