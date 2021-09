Avviso pubblico e bando di concorso per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/5/2021;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 di ripartizione delle risorse per la solidarietà alimentare a favore dei Comuni;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 112 del 26/08/2021.

che, perdurando la fase di emergenza legata all’epidemia da Covid-19, si è provveduto ad approvare lo schema di avviso e lo schema di domanda unitamente all’allegato SUB1 relativi al BANDO DI CONCORSO per la formazione della graduatoria finalizzata all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Tali Buoni NON potranno quindi essere utilizzati per l’acquisto delle seguenti categorie di beni e/o generi alimentari:

 alcolici di qualsiasi genere (birra, vino, liquori, etc)

 articoli di profumeria (creme, profumi, trucchi, etc.)

 tabacchi

Si evidenzia inoltre che ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ai medesimi soggetti che risulteranno ammessi al contributo di solidarietà alimentare verrà erogato anche il contributo TARI, quantificabile sino al 70% dell’importo dovuto. Tale agevolazione verrà riconosciuta sulla posizione debitoria TARI del contribuente per l’anno 2021. Ove il contribuente avesse già provveduto al pagamento Tari 2021, sulla base della bollettazione già effettuata dall’Ufficio Tributi, potrà chiedere, previo accertamento dell’avvenuto pagamento, di usufruire dell’accredito con futura compensazione sull’importo dovuto per la Tari 2022. Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione TARI nel modello di istanza dovrà necessariamente essere indicato il nominativo del titolare della cartella TARI 2021 in mancanza non si potrà procedere a tale riconoscimento. Le domande, relative al presente concorso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, dalla data di pubblicazione del seguente bando, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021, unicamente on line attraverso la piattaforma informatica accessibile sul sito del Comune di CERIGNOLA cliccando sul seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola . secondo i termini e le modalità contenute nel bando di concorso. E’ obbligatorio pena l’esclusione, sottoscrivere ed allegare il Modello SUB1, per la validità delle autodichiarazioni e autocertificazioni rese in sede di compilazione di domanda. Altresì la domanda dovrà essere, a pena di esclusione, corredata:

Copia del documento di riconoscimento del richiedente. Dichiarazione ISEE 2021

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato ed inviate con modalità differenti da quella on-line. Il bando di concorso integrale è allegato al presente avviso ed i richiedenti, laddove impossibilitati a presentare la domanda, potranno recarsi presso i Sindacati, Patronati, Caf e Associazioni presenti sul territorio per la compilazione della domanda on line. Ogni utile informazione potrà essere richiesta presso lo sportello del Welfare oppure presso le seguenti utenze: 0885/410342-0885/410320-0885/410277-0885/410276 nei giorni di apertura al pubblico oppure inviata alle seguenti mail: servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it e sportellowelfare@ambitoterritorialecerignola.it Si avverte che le autocertificazioni rilasciate al momento della presentazione dell'istanza di accesso al beneficio saranno sottoposte a controllo, avvalendosi del supporto delle preposte autorita' (inps, suap-sportello unico attività produttive, uffici di collocamento, organi di polizia etc.) Il rilascio di false dichiarazioni espone il dichiarante a responsabilità penali.