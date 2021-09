Domenica 19 settembre la decima edizione dell'”Indiegesto”

Il 19 settembre, a partire dalle ore 10.00, presso il C.E.R.C.A.T. di Cerignola (Via Urbe angolo Via Spezia), si svolgerà la decima edizione dell’Indiegesto, la “giornata della partecipazione giovanile” organizzata dall’Aps Resurb. L’evento, gratuito, è aperto a tutti gli adolescenti e prevede lo svolgimento di laboratori artistici e artigianali guidati da esperti. Alla conclusione della giornata, i partecipanti daranno un saggio dei risultati dei lavori nella cornice di un piccolo spettacolo organizzato da e per i ragazzi. Per il decimo anno, questa volta nel quartiere Torricelli, Aps Resurb riserva una giornata agli adolescenti di Cerignola, per offrire un’occasione di incontro e di scoperta che rappresenti il punto di partenza per la costruzione di una nuova comunità, più attenta agli spazi e alle esigenze dei giovani.

“Indiegesto per tutti questi anni ha sempre rappresentato un punto di svolta per le generazioni di adolescenti cerignolani, questa volta siamo certi che lo sarà in modo particolare perché la sua realizzazione nasce da un forte sentimento di necessità che il gruppo informale di studenti a guida del comitato organizzativo ha espresso sin dalle prime fasi di progettazione. La pandemia, una comunità giovanile isolata e spesso incastrata nel calderone di violenza urbana che ha caratterizzato gli ultimi periodi di storia cittadina, l’assenza di luoghi di aggregazione a misura di adolescente, sono le premesse che hanno catalizzato la volontà e l’impegno da parte di questa nuova comunità affinché Indiegesto tornasse ad esserci”, la dichiarazione del portavoce Dagostino. “Resurb riparte orgogliosamente dalla periferia, certi del fatto che arte, cultura, partecipazione e impegno sociale siano il linguaggio per costruire ponti di riscatto”, conclude Dagostino.