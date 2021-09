La centrale Maria Di Candia torna a vestire fucsia

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Maria Di Candia. La centrale nativa di Manfredonia, classe 1992, fa il suo ritorno in maglia fucsia dopo un anno di stop per via di una maternità che ha dato alla luce una splendida bambina. Con il ritorno della centrale sipontina, il roster delle pantere vede un altro arrivo di spessore al suo interno.

«Sono carica al 100% per riprendere questa avventura interrotta quasi un anno e mezzo fa. Ero e sono una pantera. Non vedo l’ora di tornare a calcare il parquet assieme alle mie nuove compagne».