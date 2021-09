L’autrice e poetessa leccese Giovanna Politi domani ospite della libreria “BiBlyos”

Dopo un anno e mezzo di stop forzato, tornano gli eventi letterari targati BiBlyos a Cerignola. Sabato 18 settembre alle ore 19 sarà ospite in libreria Giovanna Politi, autrice e poetessa leccese pluripremiata in concorsi letterari importanti. Verrà presentato il suo ultimo romanzo, “La stanza rossa”: un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l’esplorazione dei cunicoli segreti della propria mente; un romanzo psicologico che attraverso un percorso emozionale complesso, coraggioso e a tratti doloroso fatto a ritroso dentro se stessi, scava a fondo per sciogliere i nodi che impediscono il normale svolgersi del presente per tendere ad un vissuto più libero e consapevole. Dialogano con l’autrice: Daniela Tattoli, libraia BiBlyos; Eugenia Nardella, moderatore. L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma nel rispetto delle normative Covid-19 è gradita conferma della propria partecipazione, contattando i profili social della libreria.

