Cerignola, due poliziotti salvano la vita a un 80enne in arresto cardiaco

Erano in transito nei pressi dell’ingresso principale della villa comunale di Cerignola, la mattina di martedì 14 settembre alle ore 9 circa, quando i due agenti di polizia, Antonio Castelmare e Ivano Mastrorillo notano un 80enne accasciato al suolo.

L’anziano si presenta cianotico e in apparente arresto cardiaco perciò subito i due poliziotti chiamano il 118 ma l’intervento tarda a giungere (l’ambulanza sfortunatamente stava arrivando da Ortanova). A questo punto i due cominciano a praticare il massaggio cardiaco fino a quando il cuore dell’uomo comincia a riprendere il battito.

Al loro arrivo i sanitari stabilizzano il paziente e lo trasferiscono in ospedale. Se non ci fosse stato il pronto intervento dei due agenti, come confermato dai sanitari, l’uomo non ce l’avrebbe fatta.