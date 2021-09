Cerignola, in pieno centro coltello puntato alla schiena per rapinare 5 euro

E’ accaduto a Cerignola, a pochi passi dal comune. La vittima è un video operatore di una Tv della Bat giunto a Cerignola per riprendere uno degli eventi politici che si stanno susseguendo in città in questi giorni. L’uomo, proprio mentre stava inserendo il denaro all’interno di una delle colonnine parchimetro, è stato sorpreso alle spalle. Un coltello puntato alla schiena e il gelo.

«Prima che lui parlasse mi sono reso conto di cosa stava accadendo – racconta il cameraman a lanotiziaweb.it -. Prima che lui parlasse ho detto io ‘prenditi quello che vuoi’. Mi ha sfilato il portafogli, abbandonato poco più in là, e mi ha sottratto dalle mani 5 euro. Velocemente si è allontanato. Avevo con me, in auto, l’attrezzatura, il cui valore è sensibilmente più alto. Ma a lui serviva solo il denaro liquido probabilmente». Un episodio che fa riflettere sul dilagante senso di impunità. Una rapina alla luce del giorno, a metà pomeriggio, in pieno centro, vicino Palazzo di Città.