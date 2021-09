Peruzzi e Palumbo nuove laterali della Flv Cerignola

Negli ultimi giorni due nuove ufficializzazioni da parte della Fenice Libera Virtus, che sta effettuando la preparazione in vista del campionato di serie B1: annunciate le laterali Arianna Peruzzi e Claudia Palumbo. Atleta di grande spessore e attaccante promettente, giunge in terra d’Ofanto la attaccante salernitana Arianna Peruzzi, classe 2001. Nonostante la giovane età, vanta un curriculum sportivo di rilevanza vantando diversi titoli provinciali under 16 e under 18, finali nazionali e riconoscimenti come miglior giocatrice under. Muove i primi passi nei campionati professionistici, all’età di 16 anni, nella Bruel Bassano dove disputa il campionato di serie B1. Nella stagione 2018/2019 esordisce in A2 nella P2P Baronissi, riconfermandosi anche l’anno successivo. Nell’ultima stagione ha disputato il campionato di serie B2 con la società di Nola Città dei Gigli. Arriva a Cerignola con tanta determinazione e prodezza, pronta mostrare il suo valore dentro e fuori dal campo. “È un onore indossare la maglia di questa rinomata società che l’anno scorso ha sfiorato la promozione in serie A. Appena contattata non ho esitato ad accettare questa nuova opportunità di crescita abbracciando l’ambizioso progetto di questa società, cosi seguita dalla tifoseria di questa bellissima città. Sono veramente felice di far parte di un gruppo cosi motivato e sono pronta a dare il massimo per onorare la maglia che indosserò”, le prime parole della giocatrice campana ai canali ufficiali social della società.

La rosa a disposizione di coach Sarcinella si arricchisce poi con la banda molfettese classe ‘99, Claudia Palumbo. Tanta passione, energia e dedizione per la pallavolo, Claudia ha già mostrato in queste prime settimane di lavoro la sua propensione al lavoro di squadra e alla formazione personale, qualità che valorizzano ancor di più l’incipit della formazione della Flv. Torna in terra pugliese dopo due anni fuori regione, dapprima a Chieti in serie B1 e nell’ultimo anno sportivo ha indossato i colori di Palermo in B2. Un curriculum, quello di Claudia, dall’ampio margine di crescita e sul quale la formazione rossogialloblu punta fortemente. Queste le prime sensazioni di Palumbo: “Sono davvero contentissima ed entusiasta di cominciare questa nuova avventura a Cerignola perché finalmente torno a giocare in Puglia dopo qualche anno fuori. La società mi ha accolto subito benissimo e anche le mie compagne, dalle quali potrò apprendere veramente tanto perché dotate di grande bravura ed esperienza”.