Esordio ok per l’Audace Cerignola: 3-1 al Fasano con le firme di Malcore e Achik

Esordio vittorioso al debutto per l’Audace Cerignola nel campionato di serie D: al “Monterisi”, il Fasano è sconfitto per 3-1 con una convincente prova corale. Pazienza riparte con l’ormai consolidato 4-2-3-1: attacco con Malcore supportato da Achik-Mincica-Loiodice, in mezzo al campo con Tascone c’è Maltese. Schieramento speculare per il Fasano, Mosca lancia dal 1′ i rientranti Gomes Forbes e Corvino che assieme a Battista sono in appoggio a Trovè. Poco più di 40 secondi e l’Audace è già in vantaggio: Malcore ruba palla all’incerto Gorzelewsky, doppia finta in area prima di superare di giustezza Suma. Il capocannoniere in carica del girone H riprende da dove aveva concluso lo scorso giugno. La risposta degli ospiti al 10′: corner di Corvino, Camara stacca senza far male a Brescia. Un minuto più tardi Loiodice per Mincica, Suma respinge il diagonale dell’ex Casarano, Achik accorre ma spara altissimo il possibile tap in a porta sguanita. Corvino prima del quarto d’ora si accentra sul sinistro, tentativo masticato che Brescia blocca. A seguire Tascone in profondità per Loiodice, fendente sul primo palo, Suma è attento. Al 24′ il risultato è di nuovo in parità: punizione di Corvino, svarione di Brescia in uscita, il più lesto in mischia è Gomes Forbes e tutto da rifare per gli uomini di Pazienza. Il Cerignola incassa il colpo e riparte: Malcore prima e Loiodice poi non riescono ad incidere sull’iniziativa di Mincica al 27, trovando poi il nuovo vantaggio al 34′. Splendido duetto Achik-Malcore, il centravanti di tacco chiude il triangolo col fantasista, il quale risolve con un fantastico sinistro a giro all’incrocio per il boato dell’impianto di via Napoli. Il finale di tempo pare sorridere agli ospiti, ma nè Bernardini nè Trovè riescono ad inquadrare lo specchio: al 47′ e poco prima dell’intervallo, il bolide dalla distanza di Loiodice coglie il palo esterno, negando il tris.

Nessuna sostituzione al rientro dagli spogliatoi, subito Fasano minaccioso con Capomaggio da lontano, Brescia para in due tempi. I ritmi vertiginosi del primo tempo fanno ora spazio ad un po’ più di respiro, in ragione anche della giornata afosa e tipicamente estiva. Alla prima occasione utile della ripresa (59′), il Cerignola passa ancora: la premiata ditta Achik-Malcore stavolta a parti invertite: il 7 pesca a centroarea, spalle alla porta e sul filo del fuorigioco il 9, stop di petto e girata imprendibile per Suma, i tifosi ofantini si lustrano gli occhi. Achik dalla bandierina pesca Tascone, innocua però la sua inzuccata al 65′. Brescia invece si riscatta quando il cronometro segna il 71′, deviando in angolo la bordata del subentrato Calemme fra i biancazzurri. Finale vibrante: Lucchese (anch’egli ingresso dalla panchina) dai 30 metri stampa la sfera sulla traversa all’83’, a seguire un incrociato liftato di Loiodice lambisce il palo alla sinistra di Suma, poi all’85’ ancora Calemme su calcio franco centra il palo esterno. Ultima chance della sfida per i padroni di casa: su nuova leggerezza difensiva fasanese, Malcore ne salta tre ma si perde sul più bello, calciando a lato al minuto 88.

Reti di pregevole fattura, la solita verve agonistica e il segno lasciato dai piedi buoni: decisamente col pollice in su la prima uscita dell’Audace, in un match in cui il Fasano non ha fatto da sparring partner. Ottava vittoria consecutiva interna per le “cicogne”, considerando anche il finale della passata stagione. Mercoledì i gialloblu tornano in campo in coppa Italia affrontando il Nola nel primo turno, domenica prossima in calendario la trasferta a Molfetta.

AUDACE CERIGNOLA-FASANO 3-1

Audace Cerignola (4-2-3-1): Brescia, Vitiello (76′ Basile), Allegrini, Manzo, Dorval (61′ Muscatiello), Tascone, Maltese, Achik (80′ Botta), Mincica (61′ Russo), Loiodice, Malcore (90′ Palazzo). A disposizione: Fares, Silletti, Spinelli, Cavallini. Allenatore: Michele Pazienza.

Fasano (4-2-3-1): Suma, Camara, Gorzelewsky, Callegari, Taddeo, Capomaggio (69′ Lucchese), Bernardini, Battista, Corvino (63′ Calemme), Gomes Forbes (76′ Richella), Trovè. A disposizione: Leone, Colabello, Mucedero, Calabria, Sibilla, Losavio. Allenatore: Giuseppe Mosca.

Reti: 1′ Malcore, 24′ Gomes Forbes (F), 34′ Achik, 59′ Malcore.

Ammoniti: Vitiello (AC); Gomes Forbes, Trovè (F).

Angoli: 2-4. Fuorigioco: 3-2. Recuperi: 2′ pt, 3′ st.

Arbitro: Pistarelli (Fermo). Assistenti: Piccinini (Ancona)-Maroni (Fermo).