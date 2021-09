È accaduto oggi alle ore 14, presso l’area di servizio Ofanto sud sulla A16 Napoli-Canosa: un furgone improvvisamente viene avvolto dalle fiamme. Subito sono intervenuti alcuni presenti per spegnere il fuoco. Fortunatamente non è stato registrato nessun ferito. Sul caso indaga la polizia stradale per fare luce sulle dinamiche.

