Inaugurato circolo di Sinistra Italiana, Fratoianni: «qui per sostenere il progetto vincente di Sgarro»

Progressista, a forte connotazione civica, ma anche di sinistra. Questa è la coalizione a sostegno di Tommaso Sgarro per le prossime comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Ad aderire al progetto c’è anche Sinistra Italiana, che ha inserito due candidati, Enrica Colucci e Adriano Ladogana, all’interno della lista Sgarro Sindaco. Nella serata di venerdì per l’inaugurazione del circolo è arrivato a Cerignola il segretario nazionale Nicola Fratoianni.

«Quando si inaugura una sezione è sempre una splendida notizia, per noi lo è doppiamente perché è la sezione del nostro partito, a Cerignola – ha detto il vendoliano -. Ricomincia una storia che qui ha radici molto lunghe, questa è la città di Di Vittorio, la città nella quale i diritti del lavoro hanno trovato rilancio, rappresentanza, profondità. Dunque sono molto contento di essere qui. Il mio è un lungo giro per l’Italia per raccogliere le firme sulla nostra proposta di iniziativa popolare per una riforma dell’imposta patrimoniale per chiedere un po’ di più a chi ha tantissimo in nome di chi non ha più nulla e anche per dare il mio contributo alle campagne elettorali in tutta Italia. Qui a Cerignola sarà una partita vincente, noi abbiamo fatto una scelta e ne siamo molto convinti. Qui appunto insieme a questa scelta rilanciamo il nostro partito, il suo radicamento, vogliamo farlo fino in fondo dando il nostro contributo perché Tommaso sgarro possa avere il miglior risultato possibile, per vincere naturalmente e in ogni caso per contribuire a sconfiggere la destra che è sempre il nostro avversario».

Con Nicola Fratoianni anche l’assessore regionale all’ambiente, urbanistica e politiche abitative Anna Grazia Maraschio. «Dobbiamo creare dei luoghi in cui si possa fare politica cioè incontrarsi per confrontarsi. Noi abbiamo bisogno dei partiti, dei luoghi quindi. Questo luogo sarà importante per la politica di questa cittadina». E a proposito di governo del territorio: «le amministrazioni comunali, gli enti locali hanno un ruolo fondamentale. Il governo del territorio passa attraverso una azione amministrativa importante perché il rapporto col territorio viene costruito dai sindaci, delle amministrazioni. Un’amministrazione ha il potere di cambiare la storia di un luogo e quindi è fondamentale oggi poi più che mai».

Occasione importante per la città dunque secondo l’assessore regionale, giunta a Cerignola, al pari di Fratoianni, per promuovere la candidatura di Tommaso Sgarro che precisa come queste presenze «vengano a testimoniare la costruzione di questo laboratorio politico innovativo che stiamo su Cerignola sperimentando e che siamo convinti potrà portare una ventata d’aria fresca. Stiamo lavorando bene, Fratoianni viene a metterci la faccia per questa sperimentazione che potrebbe cambiare finalmente e decisamente il volto della città». Non manca il riferimento alla “Puglia migliore” di Nichi Vendola. «E’ stata una pagina entusiasmante, noi vorremmo costruire la Cerignola migliore quella che guarda gli ultimi che non lascia nessuno indietro, quella fatta dalle persone per bene che combatte in maniera non retorica ma fattiva la criminalità organizzata, le mafie che purtroppo con le loro organizzazioni hanno messo le mani su questo territorio, che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale. Insomma il pedigree di una stagione politica che ha cambiato le sorti delle cittadine e dei cittadini pugliesi. Noi stiamo provando a fare la stessa cosa – conclude Sgarro – proveremo a cambiare le sorti future delle cittadine e dei cittadini di Cerignola».