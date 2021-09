Cerignola nella classe di “Amici” con la ballerina Serena Carella

C’è anche Cerignola nella classe di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi giunto ormai alla ventunesima edizione: nella puntata di apertura, andata in onda domenica 19 settembre, uno dei banchi della nuova classe è andato alla ballerina Serena Carella. Appassionatasi alla danza fin dalla tenera età, fra poco meno di due settimane compirà 19 anni (è nata infatti il 2 ottobre 2002) e fa parte di una compagnia di ballo francese (la Compagnia Giovanni Martinat, in Nuova Aquitania) frequentando anche la scuola KlediDance. I primi passi in questo ambiente però sono stati mossi nella sua Cerignola, nella scuola Scarpette Rosa diretta da Maria Rosa Carretta. Il suo ingresso fra i partecipanti è stato voluto da Raimondo Todaro, neo insegnante del programma (e per anni protagonista di Ballando con le stelle su Rai 1), malgrado le rimostranze della collega Alessandra Celentano: secondo la storica coach, Serena non avrebbe la corporeità tipica delle ballerine classiche, il genere di danza da cui appunto Celentano proviene. Todaro ha preso subito le difese della ragazza ofantina confermandole il posto, è intervenuta anche la stessa De Filippi affermando che la scelta fosse orientata solamente sui canoni della danza espressi dalla Carella che, dunque, si è meritata questa importante possibilità.

Non è la prima volta che Cerignola si affaccia in uno dei prodotti di punta della rete ammiraglia Mediaset: nel 2019, nella diciannovesima edizione, era toccato sempre nella categoria danza a Giuseppe Preziosa, il quale ha fatto parte del cast per alcune settimane. Alla giovanissima Serena l’augurio di un proficuo cammino nella trasmissione, un “in bocca al lupo” che anche la città riserverà settimana dopo settimana alla sua concittadina.