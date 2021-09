Gli studenti del ‘meccanico’ tornano in via XXV aprile. Ok alla convenzione tra comune e provincia

Consegnato il plesso scolastico di via XXV Aprile. Gli studenti erano stati “sfrattati” dalla loro sede storica di via XXV Aprile a seguito di Ordinanza sindacale e costretti a frequentare la scuola nella sede provvisoria di via delle Rose. Ma le officine meccaniche, ovvero i laboratori didatticidi torneria, saldatura e CNC, erano rimaste nella vecchia sede, perché i nuovi locali inadeguati ad ospitare attrezzature altamente professionali e molto invasive.

Due anni senza esercitazioni pratico-laboratoriali, “mitigati”solo dalla “didattica a distanza”, hanno “danneggiato” l’indirizzo di studio professionale, minando lo stesso diritto allo studio degli studenti frequentanti.

Infatti un professionale senza laboratori è difficile da concepire, considerando l’identità stessa del “laboratorio”, strutturata intorno alla natura degli apprendimenti che in esso si sviluppano e alla tipologia dei processi che li generano. Se si considera la dimensione dell’articolazione a spirale di teoria e pratica, gli apprendimenti in un indirizzo professionale non riguardano soltanto saperidecontestualizzati o declinazioni di saperi in “saper fare”, ma convergono direttamente sulla costruzione di specifiche competenze tecnico-professionali.

Finisce il “purgatorio”, durato quasi due anni, per gli studenti dell’indirizzo “Meccanico” dell’IISS Pavoncelli. In data 7 settembre 2021 è stata stipulata ai sensi della Legge 23/96 la Convenzione tra Provincia di Foggia e Comune di Cerignola per il trasferimento in uso gratuito dell’immobile di via XXV Aprile da adibire a sede dell’indirizzo “Meccanico”.

Revocata l’Ordinanza Sindacale n.80/2019 e ottenuto dalla Provincia di Foggia un finanziamento ministeriale per un importo di euro 4.095.000 finalizzato a lavori di riduzione del rischio sismico e adeguamento alla sicurezza dell’intero edificio scolastico.

Si (ri)torna a scuola grazie all’attenzione per il futuro dei nostri ragazzi della Provincia di Foggia, e in modo particolare del Presidente Nicola Gatta, del Segretario Generale Giacomo Scalzulli e della struttura tecnica, diretta all’arch. Denise Decembrino. Ringraziamenti sono dovuti, altresì, ai Commissari prefettizi del Comune di Cerignola, e in particolare modo alla dott.ssa Adriana Sabato, e al Dirigente, ing. Domenico Satalino, che hanno attivamente collaborato con la Provincia e il Pavoncelli e permesso ai nostri ragazzi di poter far “scuola”.