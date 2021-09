Specchio (Cerignola è Ora): «Sport fondamentale. Cerignola come una ‘piccola Sparta’»

Il dott. Francesco Specchio è Candidato consigliere comunale nella lista ‘Cerignola è Ora’. A convincere il fisioterapista a lanciarsi in questa sfida politica è stata la stima verso il sindaco uscente Franco Metta e l’apprezzamento per il suo operato: «Voglio aiutare una persona per cui nutro una grossa stima ad essere eletto di nuovo sindaco, e glielo dobbiamo per quello che ha fatto a Cerignola. Non pensavo che in un contesto come quello cerignolano si potessero realizzare tante opere in un lasso di tempo così breve. Forse perché chi lo ha preceduto ci aveva abituati all’ immobilismo totale».

Centrale nell’idea di città del dott. Specchio è la valenza dello sport all’interno del tessuto sociale: «È la cosa che metterei al primo posto, percorrendo e avvalorando quello che è stato un punto di forza dell’amministrazione Metta sin da subito, attraverso le capacità del vicesindaco Pezzano che ha grossi meriti al riguardo. Mi piacerebbe rendere Cerignola una sorta di ‘piccola Sparta’, dove lo sport era un piacere ma anche un dovere». «L’attività sportiva ha infatti la capacità di adempiere a vari compiti – spiega il dott. Specchio -. Tra questi la socializzazione tra le persone di tutte le età, di ogni ceto e di diverse etnie. Educare i giovani ad essere attivi allontana gli stessi da insidie come la droga, la delinquenza e educa chi la pratica al sacrificio per conquistarsi il successo». Sport che inoltre può rappresentare un volano per l’economia: «Vorrei che venissero creati posti di lavoro nell’ambito delle attività motorie e sportive. Tengo a precisare che si porrebbe attenzione a non creare conflitti con le asd già esistenti nel contesto cittadino. Si devono costruire le infrastrutture per poter praticare le attività citate pocanzi da chi ha voglia di cimentarsi in esse».