Basta un quarto d’ora al Cerignola: due reti al Nola e passaggio ai trentaduesimi di coppa Italia

Basta un quarto d’ora all’Audace Cerignola per sbrigare la pratica Nola nel primo turno di coppa Italia di serie D ed accedere ai trentaduesimi di finale: il punteggio (2-0) poteva anche essere più largo per gli ofantini, che però hanno sciupato diverse opportunità da gol. Pazienza sceglie un turnover massiccio, tanto che solo Mincica è reduce dal match d’esordio in campionato col Fasano: solito 4-2-3-1, in avanti c’è Palazzo supportato dall’ex Casarano, Botta e Muscatiello; esordio in maglia gialloblu per Agnelli in mediana. Imbottito di juniores anche il Nola di De Lucia e con un undici dall’età media molto bassa. La cronaca si apre al 4′, quando Muscatiello viene atterrato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore: dal dischetto Palazzo non sbaglia ed è 1-0. Gli ospiti provano a rispondere con Lambiase (a lato) su azione d’angolo al 7′, un minuto dopo Torino respinge la potente conclusione di Botta. Il portiere campano si disimpegna bene anche su Spinelli, ma non può nulla invece sull’incornata vincente di Silletti su corner di Mincica al 15′. Punteggio sul 2-0 e gara subito in vistosa discesa per l’Audace che nonostante ciò insiste: Botta in diagonale sfiora il palo, al 21′ bel lancio di Silletti per Palazzo la cui soluzione incrociata ha lo stesso esito del compagno di squadra. Torino si mette in evidenza al 27′, intervenendo a distanza ravvicinata prima su Palazzo e poi sull’intraprendente Botta, ripetendosi in chiusura di frazione sul tocco sottomisura di Palazzo e tenendo invariato il punteggio all’intervallo.

De Lucia ne cambia ben quattro al rientro dagli spogliatoi, Torino si guadagna ancor più la palma del migliore fra i suoi salvando anche su Muscatiello al 49′, pochi istanti più tardi Agnelli innesca Botta ma il pallonetto pizzica la parte superiore della traversa. Parte la girandola dei cambi in casa Cerignola (dentro fra gli altri Achik e Loiodice), Torino si produce in un altro bel salvataggio sulla botta tesa di Russo. Achik centra per Palazzo al 67′, il tris non arriva per una questione di centimetri: la punta ex Bitonto è generosa, ma non sfrutta l’assist di Loiodice calciando alto anche se pressato da un avversario (76′). Fares compie l’unica parata del pomeriggio deviando sul subentrato bianconero Salazaro, l’ultima occasione in ripartenza è per i gialloblu con Achik a servire Vitiello che non inquadra lo specchio da ottima posizione.

Successo agevole per le “cicogne”, buone le risposte arrivate dagli altri elementi impiegati oggi da Pazienza e l’unica pecca è forse aver mancato di rimpinguare il bottino. Ora il pensiero va alla trasferta di domenica a Molfetta, per la seconda giornata del girone H di D.

AUDACE CERIGNOLA-NOLA 2-0

Audace Cerignola (4-2-3-1): Fares, Basile, Quacquarelli, Silletti, Russo (78′ Dorval), Spinelli (53′ Achik), Agnelli, Botta, Mincica (62′ Loiodice), Muscatiello (72′ Tascone), Palazzo (83′ Vitiello). A disposizione: Tricarico, Manzo, Allegrini, Cannone. Allenatore: Michele Pazienza.

Nola (4-2-3-1): Torino, Fusco (46′ Mocerino), De Falco (46′ Pantano, dal 66′ Allegretta), Lambiase, Lauro, Acampora, Sorriso (46′ Salazaro), Coppola (46′ Boggia), Gaetano, Cardone, D’Angelo. A disposizione: Sarracino, Guerra, Petagna, Canfora. Allenatore: Alfonso De Lucia.

Reti: 5′ Palazzo (rig.), 15′ Silletti.

Ammoniti: Spinelli (AC); Lauro, D’Angelo, Pantano (N).

Angoli: 8-4. Fuorigioco: 5-0. Recuperi: 0′ pt, 4′ st.

Arbitro: Eremitaggio (Ancona). Assistenti: Preci-Singh (Macerata).