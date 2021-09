Contributi per morosità incolpevole: ecco l’avviso pubblico

«Perdurando la fase di emergenza legata all’epidemia da Covid-19, si è provveduto ad approvare lo schema di avviso e lo schema di domanda unitamente all’allegato SUB1 relativi al BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE». Così l’amministrazione risponde alle necessità manifestate da numerosissimi cittadini.

Le domande, relative al presente concorso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, dalla data di pubblicazione del seguente bando, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 ottobre 2021, unicamente on line attraverso la piattaforma informatica accessibile sul sito del Comune di CERIGNOLA cliccando sul seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola secondo i termini e le modalità contenute nel bando di concorso. E’ obbligatorio pena l’esclusione, sottoscrivere ed allegare il Modello SUB1, per la validità delle autodichiarazioni e autocertificazioni rese in sede di compilazione di domanda. Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato ed inviate con modalità differenti da quella on-line

Il bando di concorso integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cerignola.fg.it, i richiedenti laddove impossibilitati a presentare la domanda potranno recarsi presso i Sindacati, Patronati, Caf e Associazioni presenti sul territorio per la compilazione della domanda on line.

Ogni utile informazione potrà essere richiesta presso lo sportello del Welfare oppure presso le seguenti utenze: 0885/410342-0885/410320-0885/410277-0885/410276 nei giorni di apertura al pubblico oppure inviata alle seguenti mail: servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it e sportellowelfare@ambitoterritorialecerignola.it