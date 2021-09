Dipaola: mission socioeducativa, integrazione delle diversità e sport giovanile

Psicologo, psicoterapeuta e psicologo dello sport, Giovanni Dipaola ha deciso di mettere a disposizione le sue conoscenze e competenze a più ampio raggio per il territorio. È candidato consigliere comunale alle Amministrative con la lista “Cerignola per il lavoro”, in sostegno di Tommaso Sgarro: «La priorità è sicuramente la mission socioeducativa, al fine di creare maggiore vivibilità. Per me significa non avere paura di seminare educazione e promuovere comportamenti responsabili e sostenibiliche possano mirare ad emancipare la nostra città».

Su quello che sarà il suo impegno, afferma: «Mi piacerebbe contribuire a rendere più umana la nostra città: è una dimensione che ci appartiene e che spesso dimentichiamo». Al quesito su cambiamenti, o addirittura stravolgimenti, necessari per il bene comune, precisa: «Credo nelle integrazioni anziché negli stravolgimenti perché la diversità rimane la migliore delle ricchezze possibili, purché nelle regole di convivenza civile. Certamente abolirei volentieri quel modo tutto cerignolano di non sentirsi appartenenti alla propria comunità di cittadini e cittadine». In conclusione, Dipaola ha indicato la sua via per migliorare la qualità della vita di bambini e adolescenti: «Lo sport giovanile è un volano indispensabile purché vissuto in spazi qualificati con figure professionali specifiche che rendano globale il processo di apprendimento, senza tralasciare gli aspetti formativi riguardanti genitori e società sportive».