Danza Sportiva, la coppia cerignolana Reddavide-Bruno campione d’Italia

Cerignola continua a farsi valere con successo nella Danza Sportiva e festeggia un importante traguardo: dal 10 al 12 settembre scorsi, a Foligno (Pg) si è svolto il Campionato Italiano Assoluto Professionisti, organizzato dalla Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva). In gara la coppia di ballerini formata da Giuseppe Reddavide e Silvana Bruno nella categoria Danze Standard (che comprende Valzer, Slow Fox, Tango, Valzer Viennese e Quick Step): i nostri concittadini hanno sbaragliato la concorrenza, salendo sul gradino più alto del podio e aggiudicandosi il titolo nazionale. La festa sarà però doppia, perché la vittoria nella gara umbra permetterà a Giuseppe e Silvana di rappresentare l’Italia alla PD World Cup Standard Master Class III, che si terrà a Koper (Slovenia) il prossimo 7 ottobre.

Coppia nella vita oltre che nel ballo, Reddavide (55 anni) e Bruno (50 anni) hanno uno sconfinato amore per la disciplina, tant’è che danzano da trent’anni esibendo in pista il meglio della loro intesa, affiatamento e complicità. Ora un meritato riconoscimento per la passione e il lavoro profusi allenamento dopo allenamento, sicuri che porteranno in alto il nome di Cerignola e della nostra nazione alla competizione mondiale slovena fra un paio di settimane.

