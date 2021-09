“Le ragioni della sinistra”. Nichi Vendola ospite del circolo di Sinistra Italiana

Domani 24 settembre dalle ore 18.30 presso il circolo di via Fratelli Rosselli n. 32, Nichi Vendola – già Consigliere comunale di Cerignola e Presidente della Regione Puglia ed attualmente Dirigente nazionale di Sinistra Italiana – dialogherà con Adriano Ladogana ed Enrica Colucci – esponenti di Sinistra Italiana Cerignola. All’iniziativa sarà presente ed interverrà anche il Segretario Regionale e membro della Segreteria nazionale del partito, Nico Bavaro.

“Siamo estremamente lieti di tornare ad ospitare Nichi Vendola – dichiara Mario Nobile, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana – e ancor di più riteniamo fondamentale confrontarsi su un tema così decisivo per la nostra esperienza politica: le ragioni che hanno caratterizzato la storia della Sinistra in Italia, Puglia ed in terra di Capitanata“.

Durante l’iniziativa sarà possibile firmare per la Legge di iniziativa popolare “Next Generation Tax” che mira ad abolire l’Imposta Municipale Unica (IMU) e quella su depositi e conti correnti e ad introdurre un’unica patrimoniale solo per i patrimoni superiore a 500mila euro.