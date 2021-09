Roselli (Pd): «Priorità a giovani e svantaggiati»

Carmine Roselli è uno dei volti noti di queste amministrative. Già vicesindaco e assessore alle attività produttive dal 2007 al 2008 durante la Giunta Valentino e competitor di Tommaso Sgarro alle primarie del centrosinistra nel 2015, oggi è candidato consigliere nella lista del Partito Democratico. «Sostengo Francesco Bonito in quanto più di altri rappresenta, con la sua storia personale, le sue competenze e la sua esperienza, la garanzia che Cerignola possa essere governata sulla base di principi di legalità, trasparenza, indipendenza e spirito di servizio. Sono per me principi fondamentali sui quali conformare l’attività amministrativa, la gestione delle risorse pubbliche, il supporto che l’Ente comunale può fornire alla crescita civile ed economica della città».

Al centro del programma di Roselli ci sono le politiche a favore delle fasce sociali meno protette: «Sono molto sensibile alle tematiche giovanili e quelle dei soggetti svantaggiati, mi farò promotore della piena attuazione di tutti gli strumenti consentiti dalla legge a tutela e supporto delle politiche giovanili e sociali, con particolare attenzione ai ‘progetti di vita personalizzati’ di competenza comunale in favore dei soggetti svantaggiati». Importante sarà anche tutelare il tessuto produttivo della città: «Supporterei e svilupperei l’adozione di strumenti a tutela della sicurezza delle attività economiche sul territorio, con particolare attenzione alla messa in sicurezza della zona industriale, al miglioramento dei collegamenti per gli operatori e del decoro urbano di tutte le zone, anche mercatali, a vocazione industriale e commerciale».