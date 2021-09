Dercole: «Metta ha la credibilità di una amministrazione che ha lavorato»

«I cerignolani dovranno scegliere se continuare il percorso interrotto bruscamente. Il percorso che stava cambiando il volto della città. Con opere pubbliche e sblocco dell’edilizia privata. Oppure tornare indietro». Così Carlo Dercole, assessore allo Sport dell’amministrazione Metta e candidato alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

«Metta ha una cosa in più di tutti – sottolinea Dercole -. La credibilità di una amministrazione che ha lavorato. Tutti gli altri fanno promesse. Molti invece di rilanciare con promesse su promesse dovrebbero spiegare prima cosa hanno fatto per la città negli anni in cui hanno amministrato» dice riferendosi velatamente ad Antonio Giannatempo, già Sindaco, a Francesco Bonito, già Parlamentare, e a Francesco Decosmo, già assessore. «Io credo onestamente che non ci sarà partita. Perché dal 1998, anno in cui Salvatore Tatarella lasciò la carica di Sindaco, Cerignola si é addormentata. Anno dopo anno è diventava sempre più apatica. Per 18 anni in questa città non é stata realizzata neanche un’opera pubblica. Dal 2015 al 2019 abbiamo praticato una sorta di elettroshock a questa città. Una pioggia di milioni di euro nell’economia cittadina. Ho troppa stime e fiducia nei cerignolani per pensare che vogliano ritornare indietro» chiosa il braccio destro di Franco Metta.