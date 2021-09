La cultura dello svapo in Italia e perché sta prendendo sempre più piede

Lo svapo negli ultimi anni ha riscontrato un enorme successo anche grazie a prodotti di grande qualità come i liquidi svapo Terpy e sono sempre più le persone che hanno lasciato da parte la sigaretta tradizionale con tutti i suoi problemi e i costi quotidiani, che hanno raggiunto livelli intollerabili, per passare alle e-cig e agli svapo più grandi. Questo scoprendo di aver fatto il giusto passaggio e di allontanato in maniera definitiva un vizio che nel tempo ha rovinato la vita a intere generazioni, senza offrire niente in cambio.

Quali sono i vantaggi delle sigarette elettroniche

Chi sceglie lo svapo lo fa per allontanarsi per sempre dal vizio del fumo in maniera efficace e senza conseguenze negative per la salute. Il vantaggio più importante che si riscontra immediatamente quando si passa dalla combustione all’atomizzazione è l’assenza del fumo maleodorante, bensì si produce vapore inodore. Il meccanismo di produzione del vapore è completamente differente rispetto alla combustione. Quest’ultima non si verifica, in quanto il vapore si viene a formare grazie ad una resistenza che scalda il liquido aromatico inserito all’interno del serbatoio della sigaretta elettronica.

Questo evita uno dei processi più dannosi, ovvero la combustione, che invece fanno parte del fumo delle sigarette, del sigaro e della pipa, perché nessuno degli aspetti del vizio del fumo è esente dal problema. Non viene più immesso nel sistema respiratorio del particolato caldo, ma soltanto un vapore a temperatura a veramente bassa, decisamente inferiore rispetto a quella di una comune boccata di tabacco. Quindi le mucose non vengono irritate, anche perché si tratta di un composto biocompatibile che non produce conseguenze negative e non si deposita, cosa che invece ben sappiamo accade con il catrame.

Inoltre, una volta superata la fase di eliminazione della dipendenza dalla nicotina, che è quella più difficile, e glicole isopropilico non dà assuefazione.

Il vantaggio è quindi evidente, ma la parte più importante è sicuramente che per il liquido utilizzato per svapare non c’era alcuna forma di dipendenza ma semplicemente si svapa per piacere di farlo grazie alle numerose varietà di liquidi e di aromi esistenti.

Come funziona lo svapo

Come già accennato si tratta di una vaporizzazione di un liquido vettore all’interno del quale possono essere disciolte varie sostanze, tipicamente aromi, per rendere più piacevole l’esperienza, utilizzando una resistenza elettrica, che può essere più o meno potente. Il calore vaporizza rapidamente il liquido e lo fa diventare una nube di vapore denso, che può essere aspirata. Ci possono avere diversi approcci. C’è chi preferisce le e-cig piccole per boccate rapide e chi invece opta per quelle molto potenti, che consentono di fare grandi svapate.

Premendo il pulsante, non si ha il rischio di eccedere nei tempi, perché il sistema elettronico di controllo limita il tempo di esposizione per il glicole che ha un basso punto di fumo. Questo significa che evapora rapidamente e può essere aspirato con una singola boccata.

A differenza dell’acqua e ancor di più del fumo da combustione la temperatura è bassissima. In realtà e il fatto che si tratta di un vapore rende ancora meno aggressivo il rapporto del sistema respiratorio con il prodotto. Dopo basta espirare per far uscire il vapore in modo piacevole e rilassante.

La funzione dello Svapo non è fisica, nel senso che a differenza del fumo di tabacco non produce strane sensazioni o modifiche della pressione sanguigna, ma il rilassamento è nel gesto.

Il bello dello svapare è proprio nel gesto dell’aspirare ed espirare, guardare le volute di fumo e divertirsi a creare nuove evoluzioni. È infatti dimostrato come molte persone che sono dipendenti dal tabacco, quando fumano non inspirano ma hanno bisogno di tenere in mano la sigaretta e vedere il fumo. Questo è paradossale, visto che per le espone comunque a far giungere loro mucose a contatto con una grandissima quantità di agenti tossici e cancerogeni, catrame e sostanze velenose solo per dare un’occhiata alle volute di fumo e giocare con la sigaretta.

Con l’e-cig l’aspetto visuale è addirittura migliore, perché la massa di fumo che viene prodotta è sicuramente più grande rispetto a quella di qualsiasi prodotto a base di tabacco, persino sigari e pipe.

Più rispetto per se e per gli altri con le e-cig

Chi vive in contatto con un appassionato di svapo non ha gli stessi fastidiosi problemi di chi convive con un fumatore. Un grosso problema di chi si trova accanto ai fumatori è che comunque si trova sottoposto agli effetti del fumo passivo. Per chi ha rapporti con uno svapatore, il problema è risolto, perché il vapore non ha una persistenza nell’aria ed è inodore.

Quello dello svapo è un hobby in piena regola e ognuno ha i propri gusti in merito ai liquidi ed alle sigarette elettroniche, ma trattandosi di oggetti un po’ particolari è bene farsi subito un’idea. Ci sono quelle piccole dotate di batterie poco potenti e con resistenza superiore a 1 Ohm, che vengono scelti tipicamente da chi vuol passare dalla dipendenza da tabacco a una soluzione decisamente più salutare e meno impegnativa come quella della e-cig.

In questo caso si tratta di svapo di piccole dimensioni, poco più grandi di una sigaretta, in realtà più o meno della taglia di un toscanello, che consentono di rispondere in maniera rapida e intelligente all’istinto di mettersi in bocca la sigaretta.

Ogni volta che si ha voglia si estrae la propria e-cig e si prende una boccata bloccando così il riflesso condizionato, che è molto spesso vede i fumatori più incalliti accendere la sigaretta soltanto perché il gesto di farla è una cosa abituale. Di conseguenza questa parte del vizio si risolve in maniera molto più semplice rispetto ad altri problemi.

Se invece si è già esperti e la dipendenza dal tabacco è già stata lasciata alle spalle, si può anche decidere di passare a modelli più intriganti, come quelli di grandi dimensioni, con grandi batterie e sistemi di alimentazione potenti. Si ha la possibilità di installare atomizzatori e resistenze sub ohm per grandi boccate. In questo caso l’esperienza è decisamente interessante e può essere sviluppata come ogni altra passione. Con questo tipo di e-cig, infatti, si riesce a ottenere grandissimi volumi di vapore e a fare boccate molto creative, anelli e tanti giochi, perfetti per rilassarsi e qualche momento magari al lavoro o a fine giornata e togliersi così gli effetti dello stress.

Sono anche modelli con cui è facile sperimentare con i liquidi e i sapori. Anche se questa soluzione si può applicare praticamente a tutte le e-cig. Per gli appassionati quelle più grandi sono in grado di offrire una versatilità maggiore e di essere personalizzate in ogni singolo dettaglio, sia per le prestazioni che per l’estetica, anche perché in molti casi diventa un elemento di vanto.

In Italia ci sono tantissime rivendite di e-cig e atomizzatori ma non sempre riescono a offrire una scelta ampia di modelli è una selezione interessante. Queste realtà si affidano ai migliori produttori e agli artigiani specializzati nella realizzazione delle parti.