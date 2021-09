Riqualificazione dell’IISS Pavoncelli, diventerà un vero e proprio “campus”

Dopo il finanziamento di 4 milioni di euro per lavori di riduzione del rischio sismico e adeguamento alla sicurezza dell’intero edificio scolastico di via XXV Aprile, è previsto un Intervento di riqualificazione dell’auditorium e laboratori cucine dell’IISS “Pavoncelli”, progetto inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici della Provincia di Foggia. E non finisce qui. Con Decreto n. 217 del 15 luglio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale. Approvato il progetto a favore dell’IISS Pavoncelli per lavori di adeguamento funzionale dell’ex palestra della sede centrale, lavori per i quali la Provincia di Foggia è già autorizzata ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

La vecchia stalla dell’azienda agraria di istituto, poi negli anni trasformata e destinata a palestra ginnica, oggi vede una completa riqualificazione con la realizzazione di dieci aule didattiche, laboratori e servizi. «Grazie al Presidente Nicola Gatta e alla struttura tecnica, diretta dall’arch. Denise Decembrino, per costruire nuove scuole e trasformare quelle esistenti in luoghi più sicuri e accoglienti, ecologicamente sostenibili e in grado di assicurare agli studenti tutti gli strumenti necessari per crescere nell’apprendimento. Continua così, in modo costante, l’impegno dell’Ente, autentico punto di riferimento, per il territorio. Insieme ai finanziamenti ammessi a contributo dalla Regione Puglia per il nascente “Museo della meccanica agraria” e per la “Masseria didattica” – dice Pio Mirra, dirigente scolastico del Pavoncelli -, trasformeremo l’istituto in un vero e proprio “campus” perché la Scuola è un settore trainante per la crescita del Paese e rappresenta il futuro del nostro territorio e dei nostri ragazzi».