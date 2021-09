Subito un bel test per l’Audace Cerignola, in casa dell’ambizioso Molfetta

Messo alle spalle l’intermezzo settimanale della coppa Italia, l’Audace Cerignola torna a concentrarsi sul campionato di serie D: domani, per il turno numero 2 del girone H, è in programma la visita al Molfetta. Nei primi due impegni ufficiali stagionali, mister Michele Pazienza ha ottenuto risposte grossomodo positive e importanti, sia nel debutto nel torneo col Fasano sia contro il Nola in coppa. Domenica scorsa, si sono riviste le caratteristiche peculiari del gioco gialloblu: tanta corsa e pressing, recupero palla e geometrie immediate per i piedi buoni in attacco, che con le realizzazioni di Malcore e Achik hanno determinato il 3-1 finale. Allo stesso modo, mercoledì chi è sceso in campo con i campani ha fatto capire al proprio allenatore di essere pronto a contribuire alla causa: un 2-0 maturato nel primo quarto d’ora di gara e, se giusto si vuol trovare una piccola imperfezione, le troppe pallegol sciupate per dare al punteggio una dimensione maggiore. Niente esaltazioni, nessuno vuole staccare i piedi da terra, soprattutto considerando che siamo ancora alle prime luci dell’annata sportiva. Al contempo però, la sensazione è che quando la squadra comincia a girare a pieno regime, la pericolosità in fase offensiva è davvero tangibile e ogni momento pare esser buono per bucare le difese rivali. Arriva dunque subito un test di rilievo, perché la trasferta barese oppone due formazioni decisamente ben costruite e desiderose di prendersi la scena (anche se magari per obiettivi diversi) nel raggruppamento come al solito combattuto e difficile.

Osservato un considerevole turnover nel primo turno di coppa Italia, tutto fa pensare che Pazienza possa riproporre integralmente l’undici visto dal 1′ nel derby con i biancazzurri: le alternative non mancano e possono esserci dei ballottaggi in alcuni ruoli, di certo granitico resta il 4-2-3-1 guidato da un Malcore già in marcatura doppia sei giorni fa.

Incamerata una salvezza agevole e il decimo posto finale nello scorso campionato da matricola, in questa edizione il Molfetta non nasconde propositi più ambiziosi, con l’intento di migliorare sensibilmente il piazzamento. Confermato in panchina Renato Bartoli, la dirigenza biancorossa ha allestito un mercato oculato e ben fornito in tutti i reparti, in cui non mancano i nomi di spicco per ovviare alla partenza di Strambelli in C, ad Arezzo: Demoleon, Lobjanidze e De Gol in difesa; Pizzutelli e Fedel in mediana; Caputo, Turitto e Pozzebon in prima linea. Due confronti in tre giorni con il Lavello per un Molfetta che ha impattato 1-1 in campionato ed è avanzato in coppa col risultato di 1-0 (Pozzebon e Pinto rispettivamente a segno). Il consueto 3-5-2 disegnato da Bartoli è di gamba ma pure di qualità e il “Paolo Poli” riveste il ruolo di autentico fortino per i baresi sul quale costruire le proprie fortune – violato appena tre volte la passata stagione, peraltro nella fase conclusiva del torneo -. Si prospetta un confronto intenso e vivace, in cui un dettaglio può fare la differenza per l’una o l’altra contendente.

Nell’ultimo precedente in riva all’Adriatico, il 18 ottobre 2020 il Molfetta prevalse per 2-1, rete ofantina di Tedesco. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Castellone, della sezione di Napoli.