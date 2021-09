Lorenzo Longo torna ad indossare la maglia dell’Audace Cerignola

L’Audace Cerignola comunica l’ingaggio del centrocampista Lorenzo Longo, classe 1994. Longo proviene dal Taranto (serie C) dove ha totalizzato, in questo avvio di stagione, due presenze. Nella passata stagione ha militato nelle fila del Lavello dove ha collezionato 21 presenze, 10 reti e 12 assist. Con l’Audace, nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, ha totalizzato complessivamente 56 presenze e 15 gol. Cresciuto calcisticamente nelle fila del Bari, in passato ha vestito le maglie di Akragas, Melfi, Paganese, Matera in serie C, Ischia in C2 e D.