Meno 30% sulla Tari: la ricetta di Sgarro e del Partito Animalista

“Questa città deve dire grazie al Partito Animalista per esserci. Perché è sostenitore di istanze importanti, ecologiche, e di una sensibilità verso il mondo animale molto forte, sentita tra i cittadini”. A dirlo è il candidato si davo Tommaso Sgarro intervenendo alla kermesse del Partito Animalista questa sera a Palazzo Coccia. Con lui anche Michele Buttiglione, coordinatore cittadino, e il coordinatore nazionale Cristiano Curiello.

”Abbiamo bisogno di sensibilità in una città senz’anima – sottolinea Sgarro -. A parte il commissariamento il danno più grande è stata la costruzione di una forma di rassegnazione. È un problema enorme perché quando una comunità ha smesso di lottare ha già perso. Ma noi non ci rassegniamo e andiamo avanti, a testa alta”. E nel programma questioni reali. Il docente universitario rilancia: “meno 30% sulla Tari a chi adotta un cane randagio”. Le ragioni di tale riduzione dei costi risiederebbe nel risparmio annuo sulla tenuta di un cane nel canile. Grande il risparmio per le casse comunali, dunque possibile lo “sconto” del 30%.