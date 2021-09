A Barletta, l’Asd Cerignola Scacchi ha conquistato la promozione in serie B

Il 17, 18 e 19 settembre Sono stati Disputati a Barletta presso l’hotel Itaca i campionati italiani a squadre della serie C. La squadra cerignolana, in serie C da due anni, ha affrontato quest’anno le squadre di Martina Franca, Noicattaro, Bari Veterani, Bari Accademia. I nostri quattro atleti hanno battuto al primo turno i giovani di Noicattaro con il punteggio di 3-1. Anche il secondo turno viene vinto dalla nostra compagine con il punteggio di 3-1, ma dopo una lunga battaglia con i promettenti ragazzi del Martina Franca. Terzo turno vinto con l’identico punteggio di 3-1, ma questa volta a farne le spese sono stati i Veterani del Bari. Ultimo e decisivo turno contro il fortissimo team barese dell’Accademia. La nostra squadra ha portato subito a casa il primo punto con la vittoria in prima scacchiera del candidato maestro Luigi Ciavarra. Seguiva dopo poco la vittoria del 1n Vladyslav Pelyushenko (conosciuto a Cerignola come Costantino), che dopo un’avvincente partita ha avuto la meglio sul più quotato avversario barese, sancendo la matematica vittoria del girone. Ma i cerignolani non volevano il pareggio, volevano vincere l’incontro e grazie alla partita tutta d’attacco del 1n Nunzio Carretta, la nostra squadra vince nuovamente 3-1, aggiudicandosi l’incontro, ma soprattutto concludendo a punteggio pieno il proprio girone e guadagnando la storica promozione in B! Ma non finisce qui! Ora la nostra seconda squadra, nelle prossime cinque domeniche cercherà di salire in serie C.

