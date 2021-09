Flv Cerignola, altre due ufficialità nella rosa: Mantovani e Mancini

Ancora due nuovi innesti nella formazione della Flv Cerignola, che parteciperà al campionato di serie B1: una centrale e un libero. Arriva in Puglia la centrale friulana Charsline Mantovani, classe 1996: atleta giovane e ottimista, propensa alla crescita e alla sinergia di squadra, arriva da Trieste dove nell’ultimo anno sportivo ha disputato il campionato di serie B2. Charsline ha già mostrato tutti i suoi margini professionali a Coach Sarcinella e al prof. Mancini, che insieme al gruppo squadra stanno costruendo step by step un’incoraggiante gruppo squadra. “Quest’anno è il mio primo anno e prima esperienza in B1 e soprattutto così lontana da casa. Arrivo dal Friuli e ritrovarmi così in pochi giorni in Puglia è stato quasi surreale ma sono contenta di essere qui, sarà un anno di crescita per me poiché condividerò il campo con ragazze che hanno giocato in categorie più alte. Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di scendere in campo e di dare tutta la mia grinta per questa società che mi ha dato questa bella opportunità e nel mentre di visitare un po’ la Puglia”. Queste le prime dichiarazioni del posto 3 ai canali ufficiali della società.

Un’altra scommessa, in un organico votato alla linea verde, risponde al nome di Siria Mancini. Foggiana, libero classe 2002, tanta gavetta nelle squadre giovanili e tanti spunti di crescita e formazione per Siria, atleta dedita al lavoro di squadra e alla crescita sportiva, motivo per il quale è stata scelta dal ds Savino Belluna. “Dopo una bellissima esperienza in under 18 nel 2019, sono molto felice di tornare tra le fila della Flv Cerignola questa volta in prima squadra. Il campionato di B1 nazionale è certamente per me un’opportunità di crescita, lavorerò duro e mi impegnerò per dare il meglio di me. Ringrazio la Società e il Coach che hanno riposto fiducia in me. Auguro a tutte le mie compagne un buon campionato!”, così la giovane giocatrice si presenta alla piazza cerignolana.